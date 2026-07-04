Bão số 1 áp sát Bạch Long Vĩ, Đông Bắc Bộ có nơi mưa trên 500mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,25m.

Hồi 7h ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông; cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70km về phía Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Hướng đi của bão số 1 (ảnh TTKTTV)

Dự báo diễn biến bão trong 24-36 giờ tới

Đến 19h ngày 4/7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cường độ bão đạt cấp 8-9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên biển nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo đối với Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 7h ngày 5/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Tâm bão ở khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 110 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tiếp tục được duy trì tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 19h ngày 5/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Tâm áp thấp ở khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hệ thống này tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, với cường độ dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão

Đối với hoạt động trên biển

Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và khu vực đảo Hòn Dấu, sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Khu vực này có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4,5m, biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình ven biển cũng có nguy cơ bị hư hại. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có thể bị gián đoạn.

Đối với khu vực ven biển

Từ trưa và chiều 4/7, ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên dự báo có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3,5m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng các công trình tạm, làm gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại khu vực cửa sông, bãi triều, vùng trũng thấp, đồng thời ảnh hưởng đến đê điều, kè biển và các công trình ven bờ.

Đối với khu vực mưa lớn

Từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ 200-300mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Nguy cơ dông, lốc xoáy

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các địa phương cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra cả trước và trong thời điểm bão đổ bộ.

Các đối tượng chịu ảnh hưởng và khuyến nghị

Những đối tượng có nguy cơ chịu tác động cao gồm tàu thuyền, ngư dân và các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và các nhà ở không kiên cố; các đô thị vùng trũng thấp, khu công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản và sản xuất nông nghiệp; khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; cùng hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương và người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.