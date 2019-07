Bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng - Nam Định, suy yếu dần thành áp thấp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào từ 4h30-5h00 sáng nay (4/7), bão số 2 đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh, thành từ Hải Phòng đến Nam Định. Do ảnh hưởng của bão số 2 đổ bộ nên ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to.



Hồi 5 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (50-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Vị trí và hướng đi của bão số 2.

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) trong sáng sớm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Dự báo trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa và khu vực Tây Bắc Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); từ đêm nay mưa giảm. Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Khu vực Hà Nội: Có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, hiện nay trên khu vực tỉnh Lào Cai đang có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa trong tại Dương Quý (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) 77mm. Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai có khả năng tiếp tục mưa vừa và mưa to và có khả năng lan sang tỉnh Điện Biên và Lai Châu (lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm).

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên bao gồm tỉnh Điện Biên: Huyện Mường Ảng, Điện Biên Đông, Điện Biên; Tỉnh Lai Châu: Huyện Tân Uyên, Than Uyên; Tỉnh Lào Cai: Huyện Văn Bàn, Sa Pa

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại tỉnh Điện Biên ở huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo; Tỉnh Lai Châu ở Huyện Sìn Hồ; Tỉnh Lào Cai ở Huyện Bảo Thắng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trên khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại Tĩnh Gia 118,8mm; Hoàng Mai 145,3mm, Nông Trường 3/2 140,7mm, Đông Hiếu 115,1mm, Tây Hiếu 145,3mm, Tam Hợp 102,2mm, Quỳ Hợp (Nghệ An) 82,2mm.

Trong 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục còn mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 50-100mm, có nơi trên 100mm; mưa sẽ tiếp tục lan rộng ra khu vực Thanh Hóa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở cao tại tỉnh Thanh Hóa ở huyện Như Xuân; Tỉnh Nghệ An ở huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại tỉnh Thanh Hóa ở huyện Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh, Mường Lát. Tỉnh Nghệ An ở Huyện Quế Phong, Tương Dương.

Ngập lụt cục bộ xảy ra tại các huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Quỳnh Lưu, (Nghệ An). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1./.