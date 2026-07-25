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Bão số 2 mạnh cấp 11, giật cấp 13 ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam

Thứ Bảy, 08:48, 25/07/2026
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VOV.VN - Bão số 2 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía Quảng Đông (Trung Quốc), ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam nhưng gây biển động dữ dội ở Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

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Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 8h ngày 25/7/2026

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 60 giờ tới):

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Dự báo tác động của bão Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Trên biển: Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

 

PV/VOV.VN
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