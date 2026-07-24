Bão Noul trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông

Hồi 22h ngày 24/7, tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Diễn biến bão trong 24-60 giờ tới:

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Đến 22h ngày 25/7, tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 11-12, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 22h ngày 26/7, tâm bão ở khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông. Bão suy yếu dần còn cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, ở trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 10h ngày 27/7, tâm bão ở khoảng 26,5 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Theo dự báo hiện tại, bão NOUL chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, sóng biển cao 4-6m. Khu vực gần tâm bão có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.