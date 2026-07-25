Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ: 8 tỉnh có nguy cơ cao

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tình hình mưa 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 24/7 đến 6 giờ ngày 25/7), khu vực các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Tà Tổng1 76,2mm (Lai Châu); Pú Nhi3 86,2mm (Điện Biên); Chiềng Khay 89,2mm (Sơn La); Mỹ Lương 171mm (Phú Thọ); Yên Bình 119,6mm (Lào Cai); Nhạn Môn 63,8mm (Thái Nguyên); Xuân Minh2 158mm (Tuyên Quang); Hưng Đạo 64,2mm (Cao Bằng), ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ từ 20-40mm, có nơi trên 80mm, tại tỉnh Cao Bằng từ 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ: trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới:

Lai Châu:Tà Tổng; Bum Nưa, Bum Tở, Hua Bum, Khoen On, Mường Kim, Mường Mô, Mường Tè, Mường Than, Pa Tần, Pa Ủ, Thu Lũm.

Điện Biên: Búng Lao, Chiềng Sinh, Pu Nhi; Mường Ảng, Mường Phăng, Mường Tùng, Na Son, Nà Tấu, Pú Nhung, Quài Tở, Sáng Nhè, Thanh Yên.

Sơn La: Co Mạ, Mường Chiên; Long Hẹ, Mường Bám, Mường Giôn.

Phú Thọ: Hạ Hòa, Sơn Lương, Văn Lang; Hiền Lương, Lạc Thủy, Lập Thạch, Thái Hòa, Thổ Tang, Tiên Lương, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành; An Bình, Bằng Luân, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Chân Mộng, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đạo Trù, Đoan Hùng, Hải Lựu, Hoàng An, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hy Cương, Liên Sơn, Lương Sơn, P. Nông Trang, P. Phong Châu, P. Thanh Miếu, P. Vân Phú, P. Việt Trì, P. Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Yên, Phú Mỹ, Phù Ninh, Quảng Yên, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Sơn, Tây Cốc, Thanh Ba, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Tường, Yên Kỳ, Yên Lãng, Yên Thủy, Yên Trị.

Lào Cai: Cảm Nhân; Tân Lĩnh, Thác Bà, Việt Hồng, Yên Bình; Bát Xát, Chấn Thịnh, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Mường Lai, P. Âu Lâu, P. Nam Cường, P. Văn Phú, P. Yên Bái, Tả Củ Tỷ.

Tuyên Quang: Bắc Quang, Hồ Thầu, Lâm Bình, Tân An, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Tiên Nguyên; Bình An, Đường Hồng, Hàm Yên, Minh Quang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Tân Quang, Thượng Sơn, Trung Hà, Việt Lâm; Bắc Mê, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Tâm, Đồng Yên, Du Già, Đường Thượng, Giáp Trung, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng An, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Sơn, Nà Hang, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Pà Vầy Sủ, Phú Linh, Phú Lương, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sơn Thủy, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tân Thanh, Tân Trào, Thắng Mố, Thượng Nông, Tiên Yên, Trung Sơn, Trường Sinh, Tùng Bá, Vị Xuyên, Vĩnh Tuy, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Minh, Yên Phú.

Thái Nguyên: Quân Chu; An Khánh, Bằng Thành, Cao Minh, Đại Phúc, Phú Lương, Thanh Thịnh, Vô Tranh; Chợ Đồn, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phong Quang, Phú Lạc, Phượng Tiến, Quang Sơn, Thành Công, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lăng, Vạn Phú, Yên Thịnh, Yên Trạch.

Cao Bằng: Yên Thổ; Bảo Lâm, Hưng Đạo, Huy Giáp, Khánh Xuân, Lý Bôn, Quảng Lâm, Sơn Lộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. 5. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.