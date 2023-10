Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 22h ngày 18/10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Cơn bão số 5 (SANBA) có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Cơ quan dự báo cũng cho biết, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

Vị trí và đường đi của bão số 5

Từ gần sáng ngày 20/10, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ gần sáng và ngày 19/10 sóng biển tăng cao 2,0-4,0m, sau tăng lên 3,0-5,0m.

“Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn” – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý.

Đêm 18/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 19/10 đến đêm 21/10, ở vùng ven biển, khu vực Nam Đồng Bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.