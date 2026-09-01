Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão số 5 di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Cảnh báo sau khi suy yếu, từ 72 đến 120 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3km, cường độ suy yếu dần.

Dự báo, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.