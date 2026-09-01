Bão số 5 SAUDEL mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Biển Đông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng nay, tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Dự báo đến 7h ngày mai (2/9), bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông. Bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7h ngày 3/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h, tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông. Cường độ bão vẫn ở cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7h ngày 4/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 3-5 km/h, ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Trong 72-120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 3-5 km/h và tiếp tục suy yếu.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trong 24-72 giờ tới, vùng biển phía Bắc và Đông Bắc Bắc Biển Đông được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.