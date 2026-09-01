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Bão số 5 SAUDEL duy trì cấp 8, giật cấp 10 trên Biển Đông

Thứ Ba, 15:14, 01/09/2026
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VOV.VN - Bão số 5 SAUDEL đang ở phía Bắc Biển Đông, mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h chiều nay (1/9), tâm bão số 5 SAUDEL ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Theo dự báo, đến 13h ngày 2/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông. Bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13h ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Tâm bão được dự báo ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

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Đến 13h ngày 4/9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 3-5 km/h, tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km/h và tiếp tục suy yếu.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trong 24-72 giờ tới, vùng biển phía Bắc và Đông Bắc Bắc Biển Đông được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

PV/VOV.VN
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