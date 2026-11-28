Ông Phan Hữu Thao quê ở thôn Bình Thành, xã Hương Bình, huyện Hương Khê trước đây, nay là thôn Nam Trạch, xã Hương Bình, Hà Tĩnh. Ông là con thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ là cụ Phan Hữu Long và cụ Lê Thị Ả đều đã qua đời.

Gia đình xúc động trong ngày đón ông Phan Hữu Thao trở về quê nhà. (Ảnh: Biển Quỳnh).

Theo hồ sơ lưu trữ, ông Thao nhập ngũ tháng 8/1976, tham gia chiến đấu tại Campuchia. Ngày 20/1/1986, ông được xác định hy sinh khi làm nhiệm vụ tại chiến trường, mang quân hàm Thượng sĩ. Đến ngày 25/5/1992, giấy báo tử được lập và tháng 7 cùng năm, gia đình nhận Bằng Tổ quốc ghi công.

Từ khi nhận tin ông Thao hy sinh, người thân nhiều năm tìm kiếm phần mộ, hài cốt với mong muốn đưa ông về quê an táng, song hành trình tìm kiếm không có kết quả.

Ông Phan Phúc Luyện (64 tuổi, em trai ông Thao), cho biết anh trai từng trở về quê năm 1983 để cưới vợ, sau khoảng 6 tháng lại lên đường trở lại chiến trường. Năm 1984, gia đình mất liên lạc với ông, đến năm 1992 nhận giấy báo tử. Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều năm bất ngờ có thông tin mới vào năm 2023, khi một đồng đội cũ của ông Thao ở Hà Nội báo tin ông vẫn còn sống tại Campuchia, song bị mất trí nhớ.

Theo người thân, trong thời gian chiến đấu, ông Thao bị thất lạc trong rừng, sau đó được gia đình một người lính Campuchia cưu mang. Ông lập gia đình tại đây, có 3 người con, hiện còn 2 người.

Năm 2024, người nhà sang Campuchia xác minh và nhận ra ông Thao. Sau chuyến đi, gia đình báo cáo chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ chính sách đối với người từng được xác định là liệt sĩ.

Ngày 9/10 vừa qua, con gái ông ở Campuchia đưa ông cùng người vợ trở về quê nhà. Cuộc trở về sau nhiều năm xa cách khiến gia đình không khỏi xúc động.

Sau nhiều năm được xác định hy sinh, ông Phan Hữu Thao bất ngờ trở về đoàn tụ với gia đình tại quê nhà. (Ảnh: Biển Quỳnh)

Hiện ông Thao bị tai biến, liệt nửa người bên trái, phải sử dụng xe lăn. Ông nói tiếng Việt chưa rõ, trí nhớ đang dần hồi phục. Gia đình hiện tập trung hoàn thiện giấy tờ tùy thân cho ông, đồng thời tiến tới đăng ký kết hôn và làm thủ tục nhập tịch cho người vợ.

Ông Trần Văn Hương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hương Bình, cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những thủ tục hành chính liên quan đến trường hợp ông Thao.

Trước đây, gia đình ông được hưởng chế độ chính sách đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định. Khi có thông tin ông Thao còn sống và đã trở về, chính quyền phối hợp với lực lượng công an hỗ trợ cấp lại giấy khai sinh, căn cước công dân để ông có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo.

“Chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm thủ tục thu hồi giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công đã cấp trước đây theo đúng quy định”, ông Hương cho biết.