Bất an trước những chuyến xe siêu trường, siêu trọng

Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ mất an toàn giao thông nếu hoạt động này không được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, sau vụ tai nạn nghiêm trọng rạng sáng 27/3 tại khu vực cầu Kênh Tẻ, TP.HCM khi xe đầu kéo chở tấm thép siêu trường, siêu trọng va chạm với xe chở rác, khiến một người tử vong, giao thông tê liệt nhiều giờ - nỗi lo từ những phương tiện “khổng lồ” lại một lần nữa dấy lên, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý và tuân thủ quy định an toàn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy tấm thép có kích thước lớn, nhô ra khỏi phần thùng xe, lấn sang làn đường ngược chiều, không được che chắn, cảnh báo đầy đủ - đây là yếu tố trực tiếp dẫn đến tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn làm tài xế xe rác tử vong

Vụ việc không chỉ là một tai nạn đơn lẻ, mà còn đặt ra vấn đề cấp thiết: vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng nếu không tuân thủ nghiêm quy định sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với người tham gia giao thông.

Chị Tú Anh, chủ quán cà phê gần hiện trường, kể lại: "Ở đây, quán 12 giờ em đóng cửa. Khoảng 1 giờ thì bắt đầu nghe tiếng động rất lớn. Lúc đó, con em mới báo: ‘Mẹ ơi, nhà sập’, nên em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Em chạy xuống mở cửa thì thấy tấm sắt đã bay xuống đây rồi. Hiện trường là cột đèn cũng ngã, còn cái cống của Nhà nước cũng bị bể luôn".

Anh Minh Thành, một tài xế xe tải, cho biết dù có đèn cảnh báo nhưng với hàng hóa cồng kềnh, tầm quan sát ban đêm rất hạn chế, khó ước lượng kích thước và độ vươn của hàng hóa, dẫn đến nguy cơ va chạm. "Tôi thấy nhiều trường hợp, mặc dù có đèn và có thể quan sát, nhưng không nhận diện được phạm vi bao trùm của hàng hóa, nên vẫn xảy ra tai nạn. Có thể trong vụ tai nạn này, tài xế không ước lượng được phần hàng hóa vươn sang làn đường của mình nên dẫn đến va chạm", anh Thành cho biết.

Cột đèn đổ, cống nước vỡ sau vụ tai nạn

Thực tế, trên nhiều tuyến đường TP.HCM, không khó để bắt gặp các xe chở hàng cồng kềnh, kéo dài. Những khối thép, dầm bê tông nếu không được chằng buộc chắc chắn, không có phương án tổ chức giao thông hợp lý, hoàn toàn có thể trở thành mối nguy hiểm.

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM cho biết, theo quy định, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phải có giấy phép lưu hành đặc biệt, đảm bảo điều kiện kỹ thuật, có xe dẫn đường và cảnh báo đầy đủ.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Quản, vẫn còn tình trạng chủ quan, thậm chí vi phạm các quy định này: "Lỗi chính thuộc về xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. Không rõ họ đã chấp hành các quy định như thế nào, và phương tiện này có xin giấy phép hay không. Nếu đã xin phép và thực hiện đầy đủ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tài xế chấp hành nghiêm, thì có lẽ đã không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy".

Ngành chức năng cần tăng cường quản lý, siết chặt và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm, gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng

Trong bối cảnh TP.HCM đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, nhu cầu vận chuyển thiết bị đặc thù là tất yếu. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để những sự cố đáng tiếc tái diễn.

Ông Lê Hữu Phú - Thành viên Công ty TNHH Vận tải Đại Trường Thịnh cho rằng, cần siết chặt hơn công tác quản lý, từ cấp phép đến giám sát vận chuyển; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

"Trước hết là vấn đề an toàn giao thông trong vận chuyển hàng hóa. Cụ thể là các đơn vị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng: khi chủ xe nhận một đơn hàng, cần quán triệt cho tài xế về việc chằng buộc như thế nào, có được phép chở quá tải, quá khổ hay không. Nếu chỉ chạy theo lợi nhuận thì khi sự cố đáng tiếc xảy ra, hậu quả sẽ rất lớn. Tôi cho rằng các chủ doanh nghiệp cần xem lại vấn đề này", ông Lê Hữu Phú cho biết.

Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng là nhu cầu tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu tư và phát triển hạ tầng

Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng là nhu cầu không thể tránh khi thành phố phát triển, nhưng không thể lấy lý do “tất yếu” để biện minh cho những lỗ hổng an toàn. Một tấm thép vươn ra ngoài thùng xe, một khâu chằng buộc bị xem nhẹ, hay một hành trình thiếu giám sát… tất cả đều có thể trở thành ranh giới giữa bình thường và thảm kịch.

An toàn giao thông, suy cho cùng, không nằm trên giấy phép hay quy định, mà nằm ở cách những quy định đó được thực thi đến mức nào. Nếu việc cấp phép còn dễ dãi, kiểm tra còn hình thức và người vận chuyển còn đặt lợi nhuận lên trên hết, thì mỗi chuyến xe siêu trường, siêu trọng vẫn sẽ là một canh bạc với tính mạng người đi đường.

Theo quy định, việc chở hàng siêu trường, siêu trọng bắt buộc phải có giấy phép, cảnh báo đầy đủ và có xe hỗ tống dẫn đường

Đã đến lúc không chỉ siết chặt khâu quản lý mà phải siết chặt cả trách nhiệm, từ doanh nghiệp, tài xế cho đến cơ quan quản lý. Bởi nếu không, những bài học đau xót như ở cầu Kênh Tẻ sẽ không dừng lại ở một vụ việc, mà có thể lặp lại ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.