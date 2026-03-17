中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh siết chặt xử lý xe quá tải lưu thông trên các tuyến đê

Thứ Ba, 16:01, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh siết chặt các phương tiện chở vật liệu quá tải đi lại trên mặt đê tiềm ẩn nguy cơ gây hư hỏng mặt đê.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa có Công văn đề nghị UBND các xã, phường có đê tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá tải lưu thông trên các tuyến đê, nhằm bảo đảm an toàn công trình đê điều và trật tự giao thông trên địa bàn.

Phương tiện vi phạm (ảnh minh hoạ)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, tình trạng xe quá tải chở vật liệu xây dựng vẫn thường xuyên lưu thông trên một số tuyến đê, điển hình như: Đoạn K28+860 đến K42+600 đê hữu Cầu thuộc các xã Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung; đoạn K36+400 đến K38+400 và K45+000 đến K59+600 đê hữu Đuống qua các xã Đông Cứu, Đại Lai, Cao Đức; đoạn K0+000 đến K9+680 đê hữu Thái Bình qua các xã Trung Kênh, Trung Chính; đoạn K16+600 đến K17+200 đê tả Thương thuộc phường Tân Tiến; đoạn K41+400 đến K41+730 thuộc phường Tiền Phong và đoạn K5+400 đến K8+650 đê tả Cầu Ba Tổng thuộc phường Yên Dũng.

Ngoài ra, một số tuyến đê khác cũng còn xảy ra tình trạng xe quá tải lưu thông nhưng không thường xuyên như một số tuyến khác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, việc các phương tiện chở vật liệu quá tải đi lại trên mặt đê tiềm ẩn nguy cơ gây hư hỏng mặt đê, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, quản lý và hộ đê, đồng thời gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Để đảm bảo an toàn cho đê điều, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND các xã, phường có đê chỉ đạo Công an xã, phường, các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đê.

Tăng cường công tác kiểm tra các chủ bến bãi tập kết vật liệu xây dựng ở các khu vực trên bãi sông trong quá trình hoạt động yêu cầu tuân thủ các quy định của Luật Đê điều, không được chất tải vật liệu xây dựng cao quá 3m, không được xây dựng các công trình kiên cố trên mặt bãi sông và tổ chức xử lý ngay đối với các trường hợp vi phạm xây dựng công trình mới phát sinh trong khu vực bờ, bãi sông.

Tiến Dũng/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh siết chặt quản lý lưu thông trên tuyến đê Sở Nông nghiệp và Môi trường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh
Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn bán chui 16 thửa đất ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dù không có thẩm quyền theo quy định, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn tại Bắc Ninh đã bàn bạc, thống nhất chủ trương và tổ chức bán trái phép tổng cộng 16 thửa đất với diện tích 3.730 m², thu về hơn 1,2 tỷ đồng.

Bắc Ninh đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế

VOV.VN - Trong thời gian vừa qua Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục