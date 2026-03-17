Bắc Ninh siết chặt xử lý xe quá tải lưu thông trên các tuyến đê

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa có Công văn đề nghị UBND các xã, phường có đê tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá tải lưu thông trên các tuyến đê, nhằm bảo đảm an toàn công trình đê điều và trật tự giao thông trên địa bàn.

Phương tiện vi phạm (ảnh minh hoạ)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, tình trạng xe quá tải chở vật liệu xây dựng vẫn thường xuyên lưu thông trên một số tuyến đê, điển hình như: Đoạn K28+860 đến K42+600 đê hữu Cầu thuộc các xã Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung; đoạn K36+400 đến K38+400 và K45+000 đến K59+600 đê hữu Đuống qua các xã Đông Cứu, Đại Lai, Cao Đức; đoạn K0+000 đến K9+680 đê hữu Thái Bình qua các xã Trung Kênh, Trung Chính; đoạn K16+600 đến K17+200 đê tả Thương thuộc phường Tân Tiến; đoạn K41+400 đến K41+730 thuộc phường Tiền Phong và đoạn K5+400 đến K8+650 đê tả Cầu Ba Tổng thuộc phường Yên Dũng.

Ngoài ra, một số tuyến đê khác cũng còn xảy ra tình trạng xe quá tải lưu thông nhưng không thường xuyên như một số tuyến khác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, việc các phương tiện chở vật liệu quá tải đi lại trên mặt đê tiềm ẩn nguy cơ gây hư hỏng mặt đê, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, quản lý và hộ đê, đồng thời gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Để đảm bảo an toàn cho đê điều, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND các xã, phường có đê chỉ đạo Công an xã, phường, các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đê.

Tăng cường công tác kiểm tra các chủ bến bãi tập kết vật liệu xây dựng ở các khu vực trên bãi sông trong quá trình hoạt động yêu cầu tuân thủ các quy định của Luật Đê điều, không được chất tải vật liệu xây dựng cao quá 3m, không được xây dựng các công trình kiên cố trên mặt bãi sông và tổ chức xử lý ngay đối với các trường hợp vi phạm xây dựng công trình mới phát sinh trong khu vực bờ, bãi sông.