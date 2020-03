Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke ở Hải Phòng vẫn hoạt động

Đêm 27/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an Hải Phòng kiểm tra đột xuất quán karaoke Vân Trang 2 (phường Lãm Hà, quận Kiến An Hải Phòng), phát hiện quán karaoke này vẫn hoạt động dù trước đó đã ký cam kết với Công an phường Lãm Hà về việc tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19.



Tại thời điểm kiểm tra, phòng hát số 6 có 4 khách nam và 5 nhân viên nữ; phòng hát số 9 có 3 nhân viên nữ (số khách hát phòng này đã đi về trước đó). Các nữ nhân viên này đều không có hợp đồng lao động.

Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ cho Công an quận Kiến An tiếp tục hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke Vân Trang 2 (phường Lãm Hà, quận Kiến An Hải Phòng) vẫn hoạt động.

Trước đó, tối 22/3, lực ượng chức năng đã kiểm tra đột xuất điểm karaoke Điểm Hẹn 87 (lô 27 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) và điểm kinh doanh karaoke Hùng Tiến (xã Đặng Cương, huyện An Dương) và phát hiện các quán karaoke này vẫn hoạt động.

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, ngày 16/3, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng ngay hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán karaoke, bar, sân golf, các khu vui chơi giải trí... cho đến hết tháng 3.

Ngày 27/3, UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo dừng ngay hoạt động của các cơ sở, điểm kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở, điểm kinh doanh dịch vụ: casino, cơ sở làm đẹp, thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình (gym), vật lý trị liệu, quán bar, game, nhà hàng kinh doanh ăn uống, vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí… đến hết ngày 15/4; chỉ được tổ chức kinh doanh các loại mặt hàng thiết yếu: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu, tạp hóa và các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh./.