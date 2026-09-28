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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Nghệ An

Thứ Hai, 14:53, 28/09/2026
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VOV.VN - Ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân thích của một bé gái sơ sinh được phát hiện trên địa bàn.

Một bé gái sơ sinh được phát hiện trong chiếc làn nhựa đặt dưới gốc cây xà cừ ở xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An.

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Bé gái được phát hiện trong một chiếc làn nhựa. 

Khoảng 4h15 ngày 27/9, trên đường đi lễ nhà thờ, ông N.T.H. phát hiện một chiếc làn nhựa màu hồng đặt dưới gốc cây xà cừ. Bên trong là một bé gái đang ngủ.

Sau khi phát hiện sự việc, ông H. đưa cháu bé về gia đình chăm sóc và báo cho cơ quan chức năng.

Theo UBND xã Hợp Minh, bé gái được ước tính từ 10-15 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường tại thời điểm được phát hiện. Cháu mặc bộ đồ sơ sinh màu hồng, đội mũ vải màu hồng.

Cùng cháu bé có một chiếc làn nhựa màu hồng, hai gối sơ sinh màu vàng, một số quần áo, tã lót và một lá thư. Nội dung lá thư cho biết người mẹ là mẹ đơn thân, sinh hai con, do hoàn cảnh khó khăn nên gửi lại con và mong có người nuôi dưỡng.

Hiện UBND xã Hợp Minh bố trí chăm sóc tạm thời cho cháu bé trong thời gian chờ xác định cha, mẹ hoặc người thân thích, đồng thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Thông báo tìm thân nhân của cháu bé được niêm yết công khai trong 7 ngày liên tục, từ ngày 28/9 đến hết ngày 4/10/2026.

Bá Thăng/VOV.VN
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