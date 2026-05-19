Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ tỉnh Champasak (Lào)

Khóa học được tổ chức theo thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy TP.HCM và tỉnh Champasak (Lào), với sự phối hợp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan.

15 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Champasak tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị loại giỏi. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Lớp học khai giảng từ ngày 17/12/2025 với 15 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý sở, ngành của tỉnh Champasak.

Trong thời gian hơn 5 tháng, học viên được đào tạo theo chương trình cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với tổng thời lượng 1.080 tiết, gồm 17 môn như: Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Kaysone Phomvihane, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Khoa học lãnh đạo quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và nghiên cứu thực tế tại TP.HCM, Lâm Đồng.

Lãnh đạo TP.HCM và Học viện Chính trị Khu vực II trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Lào. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II đánh giá cao tinh thần vượt khó, ý thức học tập nghiêm túc và sự đoàn kết của các học viên trong điều kiện còn nhiều khó khăn về ngôn ngữ, văn hoá, môi trường học tập và sinh hoạt.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp loại giỏi. Trong đó, nhiều cá nhân và tập thể lớp được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia phong trào.

Đại diện lớp tặng quà lưu niệm cho Học viện Chính trị Khu vực II. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng 15 học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông Cường cho biết đây là khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị đầu tiên dành cho cán bộ tỉnh Champasak được tổ chức tại TP.HCM, góp phần cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà chúc mừng 15 học viên Lào đã hoàn thành xuất sắc khóa học với nhiều kết quả đáng ghi nhận. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng sau khi trở về nước, các học viên sẽ tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã học để đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Champasak nói riêng và đất nước Lào nói chung.