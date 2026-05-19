Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ tỉnh Champasak (Lào)

Thứ Ba, 19:57, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 19/5, Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức lễ bế giảng, trao bằng Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung dành cho cán bộ tỉnh Champasak (Lào).

Khóa học được tổ chức theo thỏa thuận hợp tác giữa Thành ủy TP.HCM và tỉnh Champasak (Lào), với sự phối hợp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan.

be giang lop cao cap ly luan chinh tri danh cho can bo tinh champasak lao hinh anh 1
15 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Champasak tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị loại giỏi. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Lớp học khai giảng từ ngày 17/12/2025 với 15 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý sở, ngành của tỉnh Champasak.

Trong thời gian hơn 5 tháng, học viên được đào tạo theo chương trình cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với tổng thời lượng 1.080 tiết, gồm 17 môn như: Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Kaysone Phomvihane, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Khoa học lãnh đạo quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và nghiên cứu thực tế tại TP.HCM, Lâm Đồng.

be giang lop cao cap ly luan chinh tri danh cho can bo tinh champasak lao hinh anh 2
Lãnh đạo TP.HCM và Học viện Chính trị Khu vực II trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Lào. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II đánh giá cao tinh thần vượt khó, ý thức học tập nghiêm túc và sự đoàn kết của các học viên trong điều kiện còn nhiều khó khăn về ngôn ngữ, văn hoá, môi trường học tập và sinh hoạt.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp loại giỏi. Trong đó, nhiều cá nhân và tập thể lớp được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia phong trào.

be giang lop cao cap ly luan chinh tri danh cho can bo tinh champasak lao hinh anh 3
Đại diện lớp tặng quà lưu niệm cho Học viện Chính trị Khu vực II. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng 15 học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông Cường cho biết đây là khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị đầu tiên dành cho cán bộ tỉnh Champasak được tổ chức tại TP.HCM, góp phần cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

be giang lop cao cap ly luan chinh tri danh cho can bo tinh champasak lao hinh anh 4
Lãnh đạo TP.HCM tặng quà chúc mừng 15 học viên Lào đã hoàn thành xuất sắc khóa học với nhiều kết quả đáng ghi nhận. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng sau khi trở về nước, các học viên sẽ tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã học để đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Champasak nói riêng và đất nước Lào nói chung.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: bế mạc lớp cao cấp lý luận chính trị cán bộ Lào tỉnh Champasak CHDCND Lào Học viện Chính trị Khu vực II TP.HCM
Tin liên quan

Xúc động hành trình hồi hương 80 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về đất mẹ

VOV.VN - Trên hành trình hồi hương từ thị xã Phôn Sa Vẳn (Lào) về Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An), hài cốt 80 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam luôn nhận được sự tiễn đưa đầy xúc động, như lời tri ân sâu nặng dành cho những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế của cao cả.

Tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Champasak (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác

VOV.VN - Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và thực hiện hoạt động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam".

Chủ tịch Quốc hội thăm Trường dân tộc nội trú tỉnh Champasak

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều nay (17/5), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Trường Dân tộc nội trú tỉnh Champasak.

