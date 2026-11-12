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Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Nghệ An

Thứ Năm, 14:55, 12/11/2026
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VOV.VN - Một bé trai sơ sinh nặng 3,3 kg được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong chiếc giỏ màu đỏ bên đường nội đồng ở xã Yên Trung, Nghệ An. Hiện cháu bé đang được một người dân tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ngày 12/11, UBND xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An thông báo tìm kiếm mẹ đẻ và người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

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Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Nghệ An.

Theo thông tin từ UBND xã Yên Trung, khoảng 21h30 ngày 16/10/2026, tại đường nội đồng Bàu Múi Hang, xóm Đồng Nhân, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Sau khi phát hiện, Tổ an ninh cơ sở xóm Đồng Nhân tiếp nhận, xử lý ban đầu.

Qua kiểm tra, cháu bé là trẻ sơ sinh giới tính nam, chưa xác định được ngày tuổi, cân nặng 3,3 kg. Tình trạng sức khỏe ban đầu bình thường, không phát hiện khuyết tật bẩm sinh hoặc thương tích ngoài cơ thể.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé được quấn trong khăn màn trắng, đặt bên trong một chiếc giỏ vuông màu đỏ. Bên cạnh có một số quần áo trẻ sơ sinh và một thanh sữa. Tuy nhiên, không có thư từ hay tín vật nào của mẹ hoặc người thân để lại.

Hiện cháu bé đang được chị Trần Thị Minh, trú tại xóm Đồng Nhân, xã Yên Trung, tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Thực hiện quy định của pháp luật về nuôi con nuôi và hộ tịch, UBND xã Yên Trung tiến hành thông báo công khai trong 7 ngày liên tục, kể từ ngày 12/11/2026, nhằm tìm kiếm mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.

UBND xã Yên Trung đề nghị mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé nếu biết thông tin, liên hệ UBND xã Yên Trung theo số điện thoại 0889 222 575 phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, phục vụ việc xác minh và thực hiện thủ tục nhận lại trẻ theo quy định.

Hết thời hạn thông báo công khai, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, UBND xã Yên Trung sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.

 

Bá Thăng/VOV.VN
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