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Bến phà Kênh Tắt sẽ tạm dừng hoạt động 12 giờ để thay ponton và phao phụ

Thứ Sáu, 11:21, 10/07/2026
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VOV.VN - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long vừa thông báo tạm dừng hoạt động Bến phà Kênh Tắt trong 12 giờ để phục vụ công tác thay ponton và phao phụ, nhằm bảo đảm an toàn khai thác bến phà.

Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, việc tạm dừng giao thông được thực hiện theo đề nghị của Khu Quản lý Đường bộ IV nhằm triển khai thay ponton 350-04 và phao phụ 500X-P phía bờ Bắc Bến phà Kênh Tắt.

ben pha kenh tat se tam dung hoat dong 12 gio de thay ponton va phao phu hinh anh 1
Vĩnh Long tạm dừng hoạt động Bến phà Kênh Tắt trong 12 giờ để thay ponton, phao phụ

Trong thời gian thi công, việc lưu thông qua bến phà sẽ bị hạn chế. Đặc biệt, bến phà sẽ tạm dừng hoạt động hoàn toàn từ 18 giờ ngày 20/7 đến 6 giờ ngày 21/7/2026.

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đề nghị người dân, các đơn vị vận tải và chủ phương tiện thường xuyên lưu thông trên tuyến Quốc lộ 53 qua Bến phà Kênh Tắt chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

ben pha kenh tat se tam dung hoat dong 12 gio de thay ponton va phao phu hinh anh 2
Bến phà Kênh Tắt 

Việc thay thế ponton và phao phụ nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua bến phà, đồng thời duy trì hoạt động khai thác ổn định của tuyến giao thông quan trọng nối các khu vực trên địa bàn tỉnh.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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