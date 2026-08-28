Bến xe, sân bay, cửa ngõ TP.HCM đông nghẹt người và phương tiện đi nghỉ lễ 2/9

Bến xe đông đúc

Tại Bến xe miền Đông cũ (phường Bình Thạnh, TP.HCM), từ đầu giờ chiều lượng người bắt đầu tăng nhanh. Phần lớn là sinh viên, công nhân tranh thủ ra bến để về quê hoặc đi du lịch. Bên trong bến, các dãy ghế chờ dần được lấp kín.

"Em về Gia Lai. Em đặt qua số điện thoại của nhà xe từ đầu tháng. Nay em ra đây chờ, nhà xe đã cấp vé rồi nên không phải làm gì hết", Phạm Tuyết Nhi, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương, đang chờ lên xe nói.

Đại diện các nhà xe cho biết, đa phần xe xuất bến trong ngày hôm nay đều kín khách. Phần lớn là khách đã đặt vé trước vé đi trong ngày; riêng ngày mai phần lớn vé cũng đã được đặt, chỉ còn một ít vé.

Khách hỏi mua vé tại Bến xe miền Đông cũ

"Ngày thường chở 20 khách thì dịp lễ chở đầy, 30 khách. Giá vé tăng 40% so với ngày thường", anh Khánh, đại diện nhà xe Hữu Khánh (tuyến Gia Nghĩa – TP.HCM) cho biết.

Còn về tình hình tại Bến xe miền Tây, đến khoảng 18h, bến xe đã đón khoảng 59.000 lượt khách, tương ứng 2.200 lượt xe xuất bến. So cùng kỳ lượng khách tăng 1% và lượng xe tăng 2%. Lượng khách hôm nay gấp đôi ngày thường.

Bến xe miền Tây đông đúc

"Cao điểm phục vụ tại Bến xe miền Tây là ngày mai (29/8) với khoảng 70.000 hành khách qua bến. Với dự báo đó, bến cũng đã lên các phương án phục vụ từ sớm; chuẩn bị tăng cường thêm xe dự phòng để sẵn sàng giải tỏa hành khách khi tập trung đông", ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng điều hành cho biết.

Sân bay lên phương án giảm ùn tắc

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 28/8 phục vụ 757 chuyến bay với lượng khách dự kiến hơn 121.000 lượt.

Dự kiến cao điểm phục vụ tại sân bay này là 29/8 và 2/9 với 135.000 khách/ngày.

Trong sáng 28/8, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp Phòng CSGT Công an TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Lực lượng chức năng ra quân đảm bảo an ninh trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thượng tá Phạm Hoàng Hồng Chuyên, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

"Chúng tôi kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động vận tải và việc di chuyển của hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là trong dịp lễ Quốc khánh 2/9", Thượng tá Phạm Hoàng Hồng Chuyên nói.

Một số hình ảnh PV VOV ghi nhận:

Người dân chờ lên xe tại Bến xe miền Tây

Đa số khách đi tại Bến xe miền Tây ra bến mua vé trực tiếp

Khách chờ lên xe tại Bến xe miền Đông

Khách mua vé tại Bến xe miền Đông

Đa số người ra bến xe về quê là sinh viên

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự báo sản lượng khách qua các bến xe liên tỉnh tại TP.HCM bình quân 85.000 hành khách/ngày (tăng 5% so với cùng kỳ). Trong khi đó, lượng khách sử dụng phương tiện đường sắt giảm 6% so với cùng kỳ, bình quân hơn 6.800 khách/ngày.