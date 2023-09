Bến xe TP.HCM dễ thở, sân bay vào cao điểm phục vụ nghỉ lễ 2/9

Bến xe dễ thở, sân bay nhà ga vào cao điểm

Tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào đầu giờ chiều bắt đầu đông đúc. Nhiều người, nhất là các bạn sinh viên tranh thủ ra bến xe về quê hoặc đi du lịch. Trong bến xe, nếu như ban sáng chỉ lác đác vài khách thì đến trưa và đầu giờ chiều, lượng người bắt đầu đông, các dãy ghế chờ lần lượt được lấp đầy.

Trần Thanh Trúc, sinh viên Đại học Ngân hàng TP.HCM đang chờ đến giờ lên xe nói: "Đợt này, em về thăm gia đình, ở chơi khoảng 1 tuần. Mua vé thì chắc hôm nay do người ta chưa về nhiều nên mua cũng dễ. Em thấy giá vé có vẻ hơi tăng".

Chị Đỗ Thị Hồng Phấn đang chờ xe về Phú Yên cùng với hai con cho biết, gia đình đã đặt vé ngày 1/9 nhưng sau đó đổi lịch qua 31/8 và mọi việc cũng khá thuận lợi: "Vé đặt rồi mà do có việc nên mình đổi vé. Nói chung mua vé cũng dễ chứ không khó khăn gì. Tại hôm nay bến xe phân luồng bớt nên ít khách, mấy năm trước giờ này đông đúc, chen lấn lắm rồi".

Bến xe miền Đông cũ bắt đầu nhộn nhịp trong ngày 31/8 (Ảnh: H.K)

Lượng hành khách bắt đầu đông đúc từ buổi chiều (Ảnh: H.K)

Đại diện các hãng xe cho biết, phần lớn vé đi trong ngày 31/8 đã bán hết, chỉ còn một số chuyến còn ít vé. Vé ngày 1/9 cũng bắt đầu nóng. Tuy có đông đúc hơn ngày thương nhưng nhìn chung dịp lễ 2/9 năm nay, không khí không quá nhộn nhịp như mọi năm. Anh Nguyễn Hữu Phúc, quản lý hãng xe Cúc Tư nói: "Chủ yếu ngày lễ trọng tâm vào ngày 31 này thôi. Những ngày thường tại BXMĐ cũ này khách rất là ít. Năm nay lượng khách cũng ít, do ngày 4/9 người dân phải làm lại rồi nên lượng khách không đi như những ngày nghỉ dài".

Tại bến xe miền Tây (quận Bình Tân), trong ngày 31/8, dự báo sẽ có 48.000 lượt hành khách qua bến với gần 1.700 lượt xe xuất bến (tăng khoảng 20% so với dịp lễ năm 2022) và tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Cao điểm nhất trong dịp lễ này sẽ là ngày mai (1/9) với khoảng 54.000 lượt khách qua bến. Với dự báo trên, lãnh đạo bến xe khẳng định sẽ phục vụ tốt nhu cầu.

Đối với ngành đường sắt, vào dịp lễ 2/9, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày, ga Sài Gòn tổ chức chạy nhiều đoàn tàu từ TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội và ngược lại. Theo ghi nhận, lượng vé đã bán ở chiều đi từ TP.HCM ra các tỉnh miền Trung, nhất là các địa điểm du lịch và phía Bắc trong ngày 31/8 gần như kín, chỉ còn một số ghế phụ.

Ga Sài Gòn có 13 đoàn tàu xuất bến và dự kiến có 6.500 khách đi trong ngày 31/8 (Ảnh: H.K)

Theo ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, trong ngày 31/8 có 13 đoàn tàu xuất bến từ ga Sài Gòn, phục vụ khoảng 6.500 hành khách. Tuy phần lớn vé đã bán hết nhưng hành khách đi trong ngày có thể liên hệ các nhà ga, trang web chính thức của đường sắt để tìm vé khi vẫn có một lượng hành khách trả vé. Ông Nguyễn Ánh Luyện cũng lưu ý, do thời tiết đang mưa gió thất thường, ảnh hưởng đến giao thông nên hành khách cần chủ động thời gian đến sớm trước giờ tàu chạy ít nhất 30 phút để tránh nhỡ tàu.

Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay ghi nhận cao điểm của dịp lễ 2/9, dự kiến có 740 chuyến bay; sản lượng hành khách khoảng 130.000 hành khách (tăng 16%). Cảng đã lên các phương án đảm bảo phục vụ hành khách, mở lại 2 cổng tại nhà ga quốc tế để sử dụng, phục vụ khai thác lưỡng tính các chuyến bay nội địa và quốc tế, nhằm điều phối linh hoạt, tối ưu...

Tăng cường lực lượng, đảm bảo an toàn tối đa

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, dịp lễ 2/9 dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng đột biến ở các khu vực như trung tâm TP, sân bay, cảng Cát Lái, đường dẫn cao tốc, nhà ga, bến xe liên tỉnh... Trong đó, lượng khách qua các bến xe liên tỉnh bình quân khoảng 84.000 người mỗi ngày, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (nhưng vẫn thấp hơn 18% so với thời điểm trước dịch).

Nhân viên sân bay hướng dẫn khách check in online (Ảnh: C.Linh)

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, ngành giao thông đã tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn người dân, tạm ngưng thi công công trình trong dịp lễ, cấp thêm phù hiệu xe tăng cường, điều chỉnh hoạt động các tuyến xe buýt, tăng cường lực lượng thanh tra giao thông tại các điểm nóng.

Công an TP.HCM cũng cho biết, từ 14/8, Công an TP đã có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ 2/9, phân công nhiệm vụ cụ thể. Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Công an thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra của tổ liên ngành 363 vừa công khai, vừa mật phục và tăng cường lực lượng điều tiết ở các khu vực đông người: "Công an TP rất chủ động triển khai các phương án, bố trí lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Chúng tôi tăng cường lực lượng CSGT để điều tiết giao thông các khu vực cửa ngõ, sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe, nhà ga và khu vực trung tâm TP, nơi diễn ra bắn pháo hoa và các hoạt động vui chơi giải trí".