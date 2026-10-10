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Bến xe Yên Sở chính thức khai trương, tăng kết nối vận tải liên tỉnh Hà Nội

Thứ Bảy, 15:22, 10/10/2026
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VOV.VN - Bến xe Yên Sở chính thức khai trương ngày 10/10, bổ sung đầu mối vận tải liên tỉnh tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, kỳ vọng giảm áp lực cho bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm và tăng kết nối giao thông.

Ngày 10/10, Công ty CP Bến xe Yên Sở tổ chức lễ khai trương Bến xe khách Yên Sở tại đường Đỗ Mười, phường Yên Sở, TP Hà Nội. Công trình được kỳ vọng bổ sung năng lực phục vụ vận tải hành khách liên tỉnh, góp phần hoàn thiện mạng lưới bến xe và tăng cường kết nối giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Đây cũng là 1 trong số 18 công trình tiêu biểu khánh thành, khởi công dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô (10/10).

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Bến xe Yên Sở. 

Nằm dọc tuyến Vành đai 3, gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Bến xe Yên Sở có vị trí thuận lợi để kết nối với mạng lưới giao thông liên tỉnh. Khi đi vào hoạt động, bến được kỳ vọng tiếp nhận một phần luồng vận tải hành khách tại khu vực phía Nam Hà Nội, qua đó chia sẻ áp lực cho các bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm.

Bến xe Yên Sở có diện tích khoảng 2,76ha, gồm nhà trung tâm, sân bãi, khu vực đón trả khách và các hạng mục phụ trợ. Điểm nhấn của công trình là tòa nhà trung tâm hình tròn, cao 3 tầng nổi, cùng tầng hầm rộng khoảng 5.000m² phục vụ đỗ xe.

Các khu vực sảnh chờ, quầy bán vé và dịch vụ tiện ích được bố trí theo chức năng, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Bên cạnh hạ tầng xây dựng, bến xe được đầu tư hệ thống kiểm soát phương tiện ra vào, bảng thông tin điện tử hiển thị giờ xe chạy và phần mềm quản lý, điều hành.

Việc phân định luồng phương tiện, khu vực đón trả khách và lối đi bộ được thiết kế nhằm hạn chế giao cắt, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác.

Theo ông Tô Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bến xe Yên Sở, dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục và đất đai.

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Ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Sau khi các vướng mắc được tháo gỡ, dự án khởi công vào quý II/2025. Sau hơn một năm thi công, các hạng mục chính đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác.

Ông Tô Mạnh Hùng cho biết, khi đi vào hoạt động, Bến xe Yên Sở là bến xe khách thứ bảy của Thủ đô, được kỳ vọng tiếp nhận một phần luồng vận tải liên tỉnh tại khu vực phía Nam, góp phần giảm áp lực cho các bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm.

Việc bổ sung đầu mối vận tải tại khu vực này được kỳ vọng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại giữa Hà Nội và các địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng mà còn gắn với phương án tổ chức tuyến, kết nối giao thông công cộng và chất lượng quản lý, vận hành.

Tổ chức khai thác hiệu quả, bảo đảm an toàn giao thông

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, nhấn mạnh việc đưa Bến xe khách Yên Sở vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bổ sung hạ tầng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường kết nối Hà Nội với các địa phương.

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Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội và các đại biểu thăm quan bên trong khu vực hầm bến xe.

Theo ông Phong, sau lễ khai trương, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức hoạt động bến xe an toàn, ổn định, thuận tiện cho hành khách và hiệu quả đối với doanh nghiệp vận tải.

Đơn vị quản lý cần duy trì đầy đủ các điều kiện của bến xe loại 1; kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, bảo đảm chất lượng phương tiện, điều kiện người lái và hành trình được phép khai thác. Công tác bảo trì công trình, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh trật tự cũng phải được thực hiện thường xuyên.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu hoạt động của bến xe phải gắn với việc tổ chức mạng lưới vận tải công cộng. Đơn vị quản lý cần phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hoàn thiện danh mục tuyến, bố trí biểu đồ chạy xe phù hợp, rà soát kết nối với xe buýt, taxi và phương tiện trung chuyển. Qua đó, hành khách có thể tiếp cận bến thuận tiện hơn và dễ dàng chuyển tiếp giữa các loại hình vận tải.

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Các xe buýt sẵn sàng vận hành tại bến xe Yên Sở.

Do nằm sát trục Vành đai 3, hoạt động của Bến xe Yên Sở cũng cần được phối hợp chặt chẽ với phương án tổ chức giao thông khu vực. Sở Xây dựng yêu cầu theo dõi lưu lượng phương tiện, nhất là vào giờ cao điểm, chủ động điều chỉnh phân luồng để hạn chế xung đột và ùn tắc. Đồng thời, cần xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, đón trả khách trái quy định, bảo đảm thông thoáng các lối ra vào bến.

Bên cạnh hạ tầng và tổ chức giao thông, chất lượng phục vụ hành khách cũng là yêu cầu quan trọng. Các đơn vị liên quan cần công khai nội quy, giá dịch vụ, giờ chạy xe và thông tin hỗ trợ; ngăn chặn tình trạng chèo kéo, thu tiền trái quy định; chú trọng vệ sinh môi trường và hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật cùng những hành khách cần trợ giúp.

Ông Đào Duy Phong khẳng định Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương hướng dẫn, kiểm tra điều kiện khai thác và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Theo ông Phong, việc tổ chức vận hành đồng bộ, tăng cường kết nối với mạng lưới giao thông đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là những yếu tố quan trọng để Bến xe Yên Sở phát huy hiệu quả, trở thành đầu mối vận tải liên tỉnh tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

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Khám phá bến xe Yên Sở với tòa nhà điều hành 3 tầng nổi và tầng hầm 6.000m²

VOV.VN - Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, diện tích khoảng 27.500m², bến xe Yên Sở (Hà Nội) đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, dự kiến đón khách từ ngày 10/10. Công trình được kỳ vọng bổ sung đầu mối vận tải hành khách liên tỉnh, chia sẻ áp lực cho các bến xe hiện hữu ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Phi Long/VOV.VN
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