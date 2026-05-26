English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bệnh Ebola tử vong đến 90%, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn, yêu cầu cách ly nghiêm ngặt

Thứ Ba, 10:36, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị bệnh Ebola, yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các ca nghi nhiễm nhằm ngăn nguy cơ bùng phát dịch. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90% nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo hướng dẫn mới, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có khả năng bùng phát thành dịch lớn với tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50%, thậm chí lên tới 90% trong một số đợt dịch. Căn bệnh này được phát hiện lần đầu năm 1976 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, gần sông Ebola - nơi virus được đặt tên.

benh ebola tu vong den 90 , bo y te ra chi dao khan, yeu cau cach ly nghiem ngat hinh anh 1
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola, thay thế quy định cũ áp dụng từ năm 2014.

Virus Ebola lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc mô của người và động vật nhiễm bệnh như dơi ăn quả, linh trưởng hay nhím. Các vật dụng nhiễm dịch tiết như quần áo, chăn màn, kim tiêm đã qua sử dụng cũng có thể trở thành nguồn lây.

Theo Bộ Y tế, hiện chi Ebolavirus gồm 6 loài khác nhau, trong đó Zaire ebolavirus, Sudan ebolavirus và Bundibugyo ebolavirus từng gây ra nhiều đợt dịch lớn tại châu Phi. Đáng chú ý, hiện chỉ chủng Zaire ebolavirus có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu bằng kháng thể đơn dòng.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh gồm thợ săn, người sinh sống trong rừng có tiếp xúc với động vật hoang dã bị bệnh hoặc chết, người tiếp xúc với máu và dịch tiết của bệnh nhân Ebola, cùng nhân viên y tế trực tiếp điều trị người bệnh.

Thời gian ủ bệnh Ebola kéo dài 2-21 ngày. Người mắc bệnh thường khởi phát với sốt cao đột ngột, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau họng, nôn ói, tiêu chảy và đau bụng. Ở giai đoạn nặng, bệnh nhân có thể xuất hiện ban đỏ toàn thân, xuất huyết, đi ngoài phân đen, ho ra máu, chảy máu chân răng, suy đa cơ quan và sốc.

Hướng dẫn mới xác định RT-PCR là tiêu chuẩn vàng để phát hiện virus Ebola. Ngoài ra, test nhanh kháng nguyên cùng các xét nghiệm máu, đông máu và hóa sinh được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi tiến triển bệnh.

Một ca bệnh nghi ngờ được xác định khi người bệnh sốt từ 38 độ C trở lên kèm đau đầu, nôn, tiêu chảy, đau bụng hoặc xuất huyết không rõ nguyên nhân và có yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng như đi về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với ca bệnh Ebola.

Về điều trị, Bộ Y tế nhấn mạnh nguyên tắc cách ly hoàn toàn và điều trị hỗ trợ tích cực. Hiện hai loại kháng thể đơn dòng INMAZEB và EBANGA được ghi nhận có hiệu quả đối với chủng Zaire ebolavirus. Tuy nhiên, các chủng Ebola khác vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt.

Các biện pháp điều trị chủ yếu gồm hạ sốt bằng Paracetamol, bù nước điện giải, chống nôn, kiểm soát co giật, truyền máu khi mất máu cấp và hồi sức tích cực trong trường hợp sốc hoặc suy đa tạng. Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng các thuốc chống viêm không steroid như Ibuprofen hoặc Diclofenac do có thể làm nặng thêm rối loạn đông máu.

Đối với phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch, nguy cơ diễn tiến nặng được đánh giá cao hơn nên cần theo dõi sát. Phụ nữ cho con bú được khuyến cáo ngừng cho trẻ bú vì virus có thể lây qua sữa mẹ.

Trong công tác phòng chống dịch, tất cả ca nghi ngờ hoặc xác định mắc Ebola phải được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế, tuyệt đối không điều trị tại nhà. Người tiếp xúc gần với ca bệnh cần được theo dõi sức khỏe trong 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Bộ Y tế cũng cho biết vaccine Ervebo đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt từ năm 2019 để phòng bệnh do chủng Zaire ebolavirus, song hiện chưa có vaccine hiệu quả với các chủng Ebola khác.

Việt Linh/VTC News
Tag: Ebola virus Ebola Bộ Y tế dịch bệnh bệnh truyền nhiễm cách ly y tế vaccine Ebola điều trị Ebola
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo
Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Công tác phòng chống dịch tại quốc gia này hiện đối mặt nhiều thách thức do tình trạng bạo lực kéo dài, thiếu hụt nguồn viện trợ và sự thiếu hợp tác từ một bộ phận cộng đồng địa phương.

Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo

Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Công tác phòng chống dịch tại quốc gia này hiện đối mặt nhiều thách thức do tình trạng bạo lực kéo dài, thiếu hụt nguồn viện trợ và sự thiếu hợp tác từ một bộ phận cộng đồng địa phương.

Việt Nam siết phòng Ebola, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch
Việt Nam siết phòng Ebola, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch

VOV.VN - Ngày 24/5, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế, sở y tế các tỉnh, thành phố chủ động phòng, chống bệnh do virus Ebola trước nguy cơ bệnh lây lan.

Việt Nam siết phòng Ebola, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch

Việt Nam siết phòng Ebola, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch

VOV.VN - Ngày 24/5, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế, sở y tế các tỉnh, thành phố chủ động phòng, chống bệnh do virus Ebola trước nguy cơ bệnh lây lan.

WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola
WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, nguy cơ xâm nhập của Ebola vào nước ta ở mức độ nào? Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ ngành y tế Việt Nam ứng phó dịch bệnh này thế nào?

WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola

WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, nguy cơ xâm nhập của Ebola vào nước ta ở mức độ nào? Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ ngành y tế Việt Nam ứng phó dịch bệnh này thế nào?

Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới
Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đang phát triển một loại vaccine mới nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo.

Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới

Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đang phát triển một loại vaccine mới nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục