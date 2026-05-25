Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo

Thứ Hai, 17:53, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Công tác phòng chống dịch tại quốc gia này hiện đối mặt nhiều thách thức do tình trạng bạo lực kéo dài, thiếu hụt nguồn viện trợ và sự thiếu hợp tác từ một bộ phận cộng đồng địa phương.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo hiện nay là tình trạng y tế công cộng quốc tế khẩn cấp, sau khi virus lan sang nhiều tỉnh miền Đông nước này và cả nước láng giềng Uganda.

Quan tài bệnh nhân tử vong do Ebola ở Congo. Ảnh: Reuters.

Giới chức CHDC Congo cho biết đã ghi nhận 900 trường hợp nghi nhiễm và hơn 170 người tử vong. Tâm dịch hiện tập trung tại tỉnh Ituri, đặc biệt là thị trấn khai khoáng Mongbwalu, nơi được xem là ổ dịch chính của chủng virus Bundibugyo hiếm gặp, với tỷ lệ gây tử vong cho người bệnh lên tới 40%. Chuyên gia y tế cộng đồng, ông Jhon Macki cho biết giới chức trách đang giám sát chặt chẽ những người từ Mongbwalu tới nơi khác nhằm nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

“Chúng tôi đặc biệt lo ngại đối với những người đến từ Mongbwalu, nơi được xem là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đang được áp dụng đối với những người đến từ khu vực này, do dịch bệnh khởi phát từ đây”, ông Macki nói.

Bất chấp những nỗ lực tăng cường kiểm tra thân nhiệt và sàng lọc tại các chốt kiểm soát, công tác chống dịch Ebola vẫn gặp nhiều khó khăn do tình trạng mất an ninh kéo dài. Miền Đông Congo trong nhiều năm qua liên tục chìm trong xung đột giữa các nhóm nổi dậy vũ trang. Trong số đó là lực lượng nổi dậy M23 hiện kiểm soát nhiều khu vực tại miền Đông Congo và nhóm khủng bố lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) được xem là một trong những nhóm nổi dậy nguy hiểm, thường xuyên thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường

Khó khăn còn gia tăng sau khi Mỹ và nhiều nước cắt giảm viện trợ quốc tế cho Congo trong năm ngoái. Các tổ chức cứu trợ cho biết họ đang thiếu nghiêm trọng đồ bảo hộ, bộ xét nghiệm và vật tư phục vụ công tác mai táng an toàn. Nhiều bệnh viện hiện chỉ còn nước sát khuẩn và một số ít khẩu trang cho nhân viên y tế.

Không chỉ thiếu thốn nguồn lực, lực lượng y tế và nhân viên cứu trợ còn phải đối mặt với sự nghi ngờ và phản ứng dữ dội từ một bộ phận người dân địa phương. Các vụ phóng hỏa nhằm vào trung tâm điều trị ở Mongbwalu cho thấy niềm tin của cộng đồng đối với chính quyền và lực lượng chống dịch đang bị xói mòn nghiêm trọng. Bên cạnh triển khai các biện pháp chuyên môn về y tế cộng đồng, chính quyền địa phương cũng đang tích cực trấn an tinh thần người dân.

Ông Mbui Kola Bosco, Thị trưởng thành phố Bunia thuộc tỉnh Ituri, cho biết: “Chúng tôi đang làm mọi cách để bảo đảm người dân giữ bình tĩnh. Chính quyền liên tục khuyến cáo người dân không hoang mang, bởi đây là điều quan trọng nhất. Người dân cũng không nên nghe theo các thông tin chưa được kiểm chứng. Chỉ có một nguồn thông tin chính thức và có thẩm quyền, đó là chính quyền địa phương”.

Tỉnh Ituri - tâm điểm của đợt bùng phát, hiện có gần 5 triệu người sinh sống trong bối cảnh xung đột kéo dài, với khoảng 25% dân số cần hỗ trợ nhân đạo và 20% phải di tản tới nơi khác. Với bối cảnh trên, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi tinh thần đoàn kết và sự phối hợp phản ứng cấp thiết mang tính toàn cầu là cách duy nhất để vượt qua những khó khăn trong kiểm soát bệnh dịch tại Congo, cũng như ở khu vực Đông Phi hiện nay.

Dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi

VOV.VN - Ngày 24/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi.

Quốc Khánh/VOV1
Trung Quốc yêu cầu người đến từ vùng dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đêm qua (23/5) đã ban hành quy định yêu cầu du khách đến Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đêm qua (23/5) đã ban hành quy định yêu cầu du khách đến Trung Quốc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ bùng phát dịch Ebola phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó

VOV.VN - Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại châu Phi khi số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải nâng mức cảnh báo lên “rất cao”.

VOV.VN - Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại châu Phi khi số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải nâng mức cảnh báo lên “rất cao”.

Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, cơ quan y tế Liên minh châu Phi ngày 23/5 cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi.

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, cơ quan y tế Liên minh châu Phi ngày 23/5 cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi.

