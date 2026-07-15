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Bệnh viện lớn nhất Tây Nguyên chính thức được cấp giấy phép hoạt động

Thứ Tư, 19:40, 15/07/2026
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VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực từ bệnh viện và các cơ quan chức năng ở Đắk Lắk, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) chính thức được cấp giấy phép hoạt động. Điều này góp phần đảm bảo công tác khám chữa bệnh ở địa phương.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí khoảng 1.100 tỷ đồng, chính thức đi vào hoạt động năm 2019, sau khi tiếp nhận toàn bộ nhân sự và trang thiết bị từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ).

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Giấy phép cấp mới nâng quy mô bệnh viện lên 1.200 giường.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hoạt động trong thời gian dài nhưng chưa được cấp giấy phép chính thức là do có sự chuyển đổi quy mô, vướng mắc về thủ tục liên quan.

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Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang là cơ sở y tế công lập góp phần rất lớn trong việc thăm khám, chăm sóc sức khoẻ cho người dân ở Đắk Lắk.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ)  được cấp phép hoạt động với quy mô 1.100 giường bệnh. Còn bệnh viện được đầu tư với quy mô chỉ 800 giường. Sau đó, do nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao, Đắk Lắk đã nâng quy mô lên 1.200 giường. Quá trình hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là thủ tục đánh giá tác động môi trường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), phát sinh nhiều vướng mắc khiến việc cấp phép bị kéo dài. Hiện việc đánh giá tác động môi trường do Sở Nông nghiệp và Môi trường đảm trách, việc cấp phép được thuận lợi hơn.

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Người dân thăm khám được chi trả bảo hiểm tại bệnh viện.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vũ Quang khẳng định, việc được cấp phép chính thức không chỉ là hoàn thiện thủ tục pháp lý, mà còn cho thấy bệnh viện công lớn nhất Tây Nguyên đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn.

“Để chấm dứt việc hoạt động tạm thời, chúng tôi đã tham mưu cấp một giấy phép chính thức cho bệnh viện. Hiện nay, kết quả đánh giá tác động môi trường đã có, phòng cháy, chữa cháy hay xả thải cũng đã đảm bảo. Sở Y tế cùng Ban Giám đốc bệnh viện vùng tổ chức rà soát lại tất cả các hồ sơ, quyết định bổ nhiệm nhân sự là các trưởng, phó khoa, nhân sự, để trình UBND tỉnh cấp phép cho bệnh viện. Việc có giấy phép hoạt động chính thức sẽ góp phần để bệnh viện yên tâm tập trung chuyên môn khám bệnh cho nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người dân khi thanh toán bảo hiểm", Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vũ Quang nói. 

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Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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