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Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đón nhận Anh hùng Lao động lần thứ 2

Thứ Tư, 16:07, 09/09/2026
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VOV.VN - Sau 70 năm, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đã trở thành nơi điều trị nhiều bệnh nhi nguy kịch với các kỹ thuật chuyên sâu. Ngày 9/9, kỷ niệm ngày thành lập, Bệnh viện được trao danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai.

Nhìn lại chặng đường 70 năm trưởng thành và phát triển, TS.BS.CKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM chia sẻ về phương châm “Thà đốt que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối”, để từ đó vượt qua những thiếu thốn mọi bề từ thuốc men và thiết bị của những ngày đầu, kiên trì tự lực để từng bước làm chủ các kỹ thuật khó.

Từ một cơ sở y tế nhỏ, Bệnh viện Nhi đồng 1 nay đã là nơi điều trị, cấp cứu và hồi sức cho nhiều bệnh nhi nặng. Quy trình “báo động đỏ” do bệnh viện khởi xướng đã đạt giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM và được nhân rộng trên toàn quốc, góp phần cứu sống hàng ngàn trẻ nguy kịch.

benh vien nhi dong 1 tp.hcm don nhan anh hung lao dong lan thu 2 hinh anh 1
Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận danh diệu Anh hùng Lao động lần thứ 2

Trong lĩnh vực sơ sinh, Trung tâm Sơ sinh của bệnh viện đạt năng lực chăm sóc cấp độ 4, nuôi dưỡng thành công nhiều trẻ sinh cực non và điều trị các bệnh lý sơ sinh phức tạp.

Bệnh viện cũng ghi dấu trong lĩnh vực tim mạch khi phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ phát triển kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện còn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều tỉnh, thành phía Nam, góp phần nâng cao năng lực nhi khoa và mở rộng cơ hội tiếp cận chăm sóc y tế cho trẻ em.

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Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 Ngô Ngọc Quang Minh

Không chỉ phát triển kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Nhi đồng 1 còn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều tỉnh, thành phía Nam, góp phần nâng cao năng lực nhi khoa và mở rộng cơ hội tiếp cận chăm sóc y tế cho trẻ em.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đánh giá Bệnh viện Nhi đồng 1 đã trở thành bệnh viện nhi khoa chuyên sâu đầu ngành, giữ vai trò quan trọng tại TP.HCM, khu vực phía Nam và cả nước, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

benh vien nhi dong 1 tp.hcm don nhan anh hung lao dong lan thu 2 hinh anh 3
Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM 

Việc Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Đông Nam Á là dấu ấn cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn lên của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện.

Ông Lê Quốc Phong đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục phát triển chuyên môn sâu, làm chủ các kỹ thuật tiên tiến, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và xây dựng bệnh viện thông minh.

Bệnh viện chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, tăng cường đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, qua đó nâng cao năng lực điều trị nhi khoa cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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