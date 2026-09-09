Sốc sốt xuất huyết diễn tiến nhanh, 2 trẻ suýt mất mạng

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhi 7 tuổi, ngụ TP.HCM, sốt cao liên tục 4 ngày, sau đó đau bụng, ói dịch nâu, đi tiêu phân đen, tay chân lạnh. Khi nhập viện, trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và tổn thương gan nặng.

Tình trạng tiếp tục xấu đi khi trẻ tràn dịch màng bụng, màng phổi lượng nhiều, chèn ép gây suy hô hấp. Các bác sĩ cho đặt nội khí quản, thở máy, truyền máu và các chế phẩm máu cho bệnh nhi. Sau 2 tuần điều trị tích cực, trẻ dần cai được máy thở và đang hồi phục.

Trường hợp thứ hai là bé gái 10 tuổi ở An Giang. Sau nhiều ngày sốt cao, ói dịch nâu, trẻ được đưa đến bệnh viện địa phương và được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 5, mạch và huyết áp không đo được. Sau khi chống sốc, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Trẻ sốc sốt xuất huyết nặng, rối loạn đông máu, tổn thương gan nặng (Ảnh: BVCC)

Tại đây, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng với rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, tổn thương gan và thận. Men gan trên 2.000 đơn vị/L, creatinine trên 400 micromol/L. Trẻ phải thở máy, dùng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, thay huyết tương và điều trị hỗ trợ gan.

Sau gần 3 tuần điều trị, với 4 đợt lọc máu liên tục và 3 đợt thay huyết tương, chức năng gan thận của trẻ dần trở về bình thường, trẻ được cai máy thở và tỉnh táo.

Hai trường hợp cho thấy sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, ngay cả khi ban đầu triệu chứng khá giống một cơn sốt thông thường.

Theo BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện nếu sốt cao trên 2 ngày kèm một trong các dấu hiệu: bứt rứt hoặc li bì, chảy máu cam, chảy máu chân răng, ói máu, đi tiêu phân đen, đau bụng, nôn ói, tay chân lạnh, lừ đừ, bỏ bú hoặc bỏ ăn uống.

Đặc biệt, giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ 3 -7, vì vậy trẻ giảm hoặc hết sốt chưa có nghĩa bệnh đã qua nguy hiểm.