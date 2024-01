Bệnh viện quân y 120 phẫu thuật thành công cho bệnh nhân u não khổng lồ

Ung thư tuyến giáp có thể chữa khỏi?

VOV.VN - Ung thư tuyến giáp có tiên lượng bệnh tốt hơn so với nhiều loại ung thư khác vì loại tế bào biệt hóa tốt (dạng nang, dạng nhú có mức độ ác tính thấp) chiếm tới 90% trong các loại ung thư ở tuyến giáp. Do độ lành tính của ung thư vùng tuyến giáp cao hơn so với ung thư các vùng khác, nên bệnh ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt nhất trong các loại ung thư.