Phẫu thuật thành công ca u xơ tử cung lớn tương đương khối thai 30 tuần tuổi

Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó khoảng 4 năm, bụng bệnh nhân đột nhiên to lên bất thường, đã tự điều trị bằng các phương pháp dân gian nhưng không giảm. Bụng cứ to dần theo thời gian và bắt đầu biến chứng xuất huyết bất thường nên đến Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ để khám và điều trị.

Sau khi được người nhà đưa vào nhập viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám và thực hiện các siêu âm, xét nghiệm cho bệnh nhân. Kết quả chẩn đoán u xơ tử cung kích thước lớn 15x27x30cm, tương đương với một khối thai khoảng 30 tuần tuổi, kèm thiếu máu nặng.

Sau 2 giờ phẫu thuật, khối u xơ tử cung "khổng lồ" đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

BS.CKII Huỳnh Thanh Liêm, Trưởng khoa Sanh nhận định, đây là trường hợp người bệnh có khối u xơ tử cung to như thai phụ mang thai 30 tuần tuổi (to quá rốn), khối u chiếm trọn thân tử cung, gây chèn ép các cơ quan niệu quản, trực tràng, bàng quang và thần kinh. Nếu không can thiệp kịp thời cắt bỏ khối u thì dễ dẫn đến biến chứng xuất huyết, gây thiếu máu nặng, thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, táo bón nặng kéo dài, trĩ… về lâu dài hơn có thể gây ung thư hóa khối u, điều trị sẽ khó khăn và tốn kém hơn.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, ekip bệnh viện đã tiến hành cắt trọn tử cung, giữ được buồng trứng để bảo tồn chức năng nội tiết cho bệnh nhân. Trước ca mổ bệnh nhân đã được truyền 09 đơn vị hồng cầu lắng do tình trạng thiếu máu trước đó. Hiện tại, bệnh nhân sinh hiệu ổn, vết mổ tốt và đang được theo dõi thêm khoa Phụ - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ.

BS.CKII. Huỳnh Thanh Liêm chia sẻ thêm, u xơ tử cung có tỷ lệ mắc lên tới 30% ở phụ nữ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, đặc biệt là phụ nữ đã lập gia đình và sinh con ở độ tuổi từ 30 – 50 tuổi. Nhiều chị em không có thói quen khám phụ khoa định kỳ nên thường phát hiện muộn, khó điều trị và có thể gây các biến chứng, nhất là trong thai kỳ.

Do đó, phụ nữ nên dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nếu phát hiện điều trị sớm sẽ đạt kết quả cao. Đồng thời, để phòng ngừa những bệnh lý phụ khoa nguy hiểm, những bệnh nhân có các triệu chứng bất thường nên đến khám tại bệnh viện chuyên khoa để được phát hiện và điều trị kịp thời.