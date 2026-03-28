Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vận hành hệ thống xạ trị gia tốc 105 tỷ đồng

Việc đầu tư hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính Halcyon hiện đại, trị giá 105 tỷ đồng, được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng điều trị trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh ung thư tại khu vực ngày càng gia tăng.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đưa vào vận hành hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính (LINAC) Halcyon – dòng D, trị giá trăm tỷ đồng

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ nhấn mạnh, ung thư đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời là thước đo năng lực của hệ thống y tế hiện đại. Việc đầu tư hệ thống xạ trị gia tốc không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn là cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của toàn vùng. Đặc biệt, thiết bị mới cho phép triển khai các kỹ thuật xạ trị tiên tiến, tăng độ chính xác, giảm tác dụng phụ và rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh. Từ đó, người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến trung ương.

PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường – Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc

Sau lễ bàn giao, hệ thống xạ trị gia tốc sẽ được vận hành thí điểm nhằm hoàn tất các quy trình kiểm tra kỹ thuật, hiệu chuẩn liều xạ và đào tạo nhân lực. Giai đoạn này nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn trước khi chính thức phục vụ bệnh nhân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành đưa vào hoạt động hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại tại cơ sở I - Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

TS Nguyễn Hoàng Linh - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khẳng định tại buổi lễ, việc đưa vào vận hành hệ thống xạ trị hiện đại là minh chứng cụ thể cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao năng lực điều trị ung thu tại khu vực ĐBSCL.

TS Nguyễn Hoàng Linh - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định, việc đầu tư hệ thống máy gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một hệ thống xạ trị hiện đại đồng bộ, bền vững

TS Nguyễn Hoàng Linh trao giấy phép tiến hành công việc bức xạ vận hành máy gia tốc xạ trị đến Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

“Việc đầu tư hệ thống máy gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một hệ thống xạ trị hiện đại đồng bộ, bền vững. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế quốc tế trong ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình, nhất là trong lĩnh vực y tế lấy người bệnh làm trung tâm. Với vai trò là cơ quan phát huy quốc gia về an toàn bức xạ và hạt nhân, Cục an toàn bức xạ và hạt nhân luôn xác định rõ trách nhiệm đồng hành cùng các cơ sở y tế trong suốt quá trình triển khai. Cục an toàn bức xạ và hạt nhân đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với bệnh viện và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, cấp phép kịp thời, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, cũng như đảm bảo chất lượng xạ trị trong tương lai” - TS Nguyễn Hoàng Linh cho hay.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cũng tiến hành khánh thành khu điều trị nội trú Cơ sở 3 và khởi công khu xạ trị gia tốc mới tại cơ sở 3 (xã Phong Điền). Hoạt động nhằm tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực tiếp nhận và điều trị bệnh nhân trong thời gian tới.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ khởi công khu xạ trị gia tốc mới tại cơ sở 3 (xã Phong Điền, TP. Cần Thơ)

Theo TS.BS Võ Văn Kha – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, từ khi đi vào hoạt động chính thức, cơ sở 3 tiếp nhận khám chữa bệnh đa khoa và ung bướu cho 200-400 bệnh nhân/ngày, chủ yếu là bệnh lý đa khoa và một số bệnh nhân ung bướu tái khám không phải ra cơ sở 1. Thời gian tới, khi hoàn tất việc sửa chữa, bệnh viện sẽ điều chỉnh thời gian khám và tiếp nhận nhiều bệnh nhân hơn.

TS.BS Võ Văn Kha, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ nhấn mạnh, đưa vào vận hành hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại và hoàn thiện các cơ sở là cơ hội lớn để bệnh viện mở rộng quy mô hoạt động và phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại

“Hôm nay, chúng ta bước sang một giai đoạn mới đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị gia tốc Halcyon, bên cạnh đó việc khánh thành cơ sở 3 và và khởi công khu xạ trị gia tốc mới cũng là cơ hội lớn để bệnh viện mở rộng quy mô hoạt động và phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại. Trước sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp và kỳ vọng của nhân dân, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ xin cam kết sẽ triển khai hệ thống xạ trị gia tốc một cách hiệu quả, an toàn, đúng quy trình chuyên môn, phát triển tối đa giá trị của trang thiết bị hiện đại trong công tác điều trị. Đồng thời, bệnh viện sẽ chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ nhân viên y tế có trình độ chuyên sâu, làm chủ công nghệ mới. Chúng tôi xác định con người là yếu tố quyết định, việc đầu tư cho nhân lực chính là nền tảng để hệ thống trang thiết bị hiện đại được vận hành hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người bệnh” - TS.BS Võ Văn Kha cam kết.

Hệ thống các cơ sở của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sẽ hình thành mạng lưới điều trị liên thông, hiện đại và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh thời gian tới

Ngoài khẩn trương hoàn thiện cơ sở 3, theo định hướng phát triển, dự kiến đến cuối năm 2026, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ với quy mô 500 giường đạt tiêu chuẩn châu Âu sẽ đi vào hoạt động. Công trình này không chỉ mở rộng năng lực điều trị mà còn tạo điều kiện triển khai đồng bộ các kỹ thuật cao như xạ trị, hóa trị, điều trị đa mô thức và y học chính xác. Khi hoàn thành, hệ thống các cơ sở của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sẽ hình thành mạng lưới điều trị liên thông, hiện đại và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh, từng bước khẳng định vai trò của Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL.