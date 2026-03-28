Cần Thơ: Hy hữu xương cá 3cm xuyên vào đường mật

Ngày 16/3/2026, nam bệnh nhân tên D.N.H.Đ. (45 tuổi), ở xã Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm vàng da, vàng mắt, bệnh nhân cho biết tình trạng đau bụng này đã kéo dài nhiều tháng, khám nhiều nơi không khỏi. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân được tiếp nhận, theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại Tổng hợp.

Hình ảnh xương cá được lấy ra sau can thiệp

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng giãn đường mật trong gan, bất thường đường mật vùng rốn gan, chít hẹp đường mật hai nhánh gan đến ống gan chung. Đặc biệt, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy một dị vật cản quang dài khoảng 2,9cm vùng rốn gan, nghi ngờ là nguyên nhân gây tắc mật.

Sau quá trình hội chẩn với nhiều chuyên khoa: ngoại tổng hợp, tiêu hóa, nội soi, gây mê hồi sức, ekip quyết định thực hiện kỹ thuật ERCP (nội soi mật tụy ngược dòng) để khảo sát và can thiệp lấy dị vật.

Khi nội soi vào đường mật, thấy ống gan chung có xương cá đâm từ ngoài vào, phía trên tạo sỏi kẹt ngay xương, các bác sĩ đã dùng kềm lấy thành công dị vật là xương cá dài khoảng 3cm thành công dưới hướng dẫn ống soi Spyglass, đặt một Stent vào nhánh gan phải giúp giải phóng tắc nghẽn đường mật.

Các bác sĩ khoa nội soi đang can thiệp cho bệnh nhân

Sau 2 giờ thủ thuật bệnh nhân an toàn được chuyển khoa Ngoại Tổng hợp theo dõi và điều trị.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng đau bụng cải thiện rõ rệt, bớt vàng da dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh ổn định sau can thiệp

Liên quan đến phương pháp nội soi cấp cứu cho ca bệnh hy hữu trên, BS.CKII Nguyễn Khắc Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, hóc xương là một tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Phần lớn dị vật đi qua đường tiêu hóa một cách vô hại và được đào thải ra ngoài theo phân. Thủng đường tiêu hóa do dị vật nuốt phải rất hiếm gặp, xảy ra ở dưới 1% bệnh nhân và thường được quan sát thấy nhất ở vùng hồi manh tràng và trực tràng sigma. Các dị vật dài, nhọn hoặc mảnh như xương cá, xương gà và kim có thể làm thủng ruột. Tuy nhiên, việc dị vật nuốt phải rồi di chuyển phải đến gan như trường hợp của bệnh nhân nói trên là cực kỳ hiếm gặp và rất ít trường hợp được báo cáo trong y văn cho đến nay.