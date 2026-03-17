Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

Thứ Ba, 17:45, 17/03/2026
VOV.VN - Ngày 17/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận, cấp cứu kịp thời một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Bệnh nhân là Trần Công Thuận, 43 tuổi, quê đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; thợ lặn trên tàu cá QNg 96427-TS do ông Lê Hùng, 47 tuổi, cùng quê làm thuyền trưởng. Theo thuyền trưởng, ngày 16/3 tàu đang đánh bắt cách đảo Đá Thị khoảng 3 hải lý về phía Nam. Bệnh nhân lặn 6 lần ở độ sâu 30–35m, mỗi lần từ 20–30 phút. Sau lần lặn cuối, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt, tức ngực, khó thở, yếu hai chi dưới, bụng chướng và bí tiểu.

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển bệnh nhân vào bệnh xá đảo cấp cứu
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển bệnh nhân vào bệnh xá đảo cấp cứu

Các ngư dân đã tiến hành tái tăng áp tại chỗ ở độ sâu 18m trong khoảng 2 giờ nhưng tình trạng không cải thiện. Đến 11h30 ngày 17/3, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây để cấp cứu.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2), tổn thương thần kinh gây liệt hai chi dưới, liệt ruột và bí tiểu do lặn sâu. Bệnh nhân được xử trí cấp cứu ban đầu, đồng thời hội chẩn với Viện Y học Hải quân và tiến hành điều trị tái tăng áp theo phác đồ, kết hợp truyền dịch, thở oxy và dùng các thuốc hỗ trợ.

Các y, bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân
Các y, bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Hiện các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây đang tiếp tục theo dõi sát tình trạng bệnh nhân để kịp thời xử trí các bước tiếp theo.

Thu Lan/VOV1
Cụ ông phải đi cấp cứu sau khi kẹp con rắn cắn mình về nhà
VOV.VN - Cụ ông 79 tuổi ở Đà Nẵng bị rắn hổ mang cắn vào khuỷu tay nhưng vẫn kẹp theo con rắn mang về nhà. Sau đó, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu.

Xuyên đêm cứu nạn khẩn cấp một bệnh nhân nguy kịch từ Cù Lao Chàm vào bờ điều trị

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, vào khoảng 20h25 ngày 14/3, đơn vị nhận được tin báo tại đảo Cù Lao Chàm có một bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch cần được đưa vào bờ khẩn cấp để điều trị.

Đà Nẵng: 13 học sinh cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng về việc 13 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa gần trường.

WHO hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulinum đến Đà Nẵng để cứu 3 bệnh nhân

VOV.VN - Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế và WHO tại Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulinum Antitoxin Heptavalent (BAT) sau khi ghi nhận các ca nghi ngộ độc độc tố Botulinum với diễn biến nặng trên địa bàn.

Nhập viện cấp cứu vì tự sử dụng thuốc “cường dương”

VOV.VN - Việc tự ý sử dụng các thuốc hỗ trợ cương dương có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, nhất là đối với bệnh nhân có bệnh nền tim mạch.

