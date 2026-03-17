Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

Bệnh nhân là Trần Công Thuận, 43 tuổi, quê đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; thợ lặn trên tàu cá QNg 96427-TS do ông Lê Hùng, 47 tuổi, cùng quê làm thuyền trưởng. Theo thuyền trưởng, ngày 16/3 tàu đang đánh bắt cách đảo Đá Thị khoảng 3 hải lý về phía Nam. Bệnh nhân lặn 6 lần ở độ sâu 30–35m, mỗi lần từ 20–30 phút. Sau lần lặn cuối, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt, tức ngực, khó thở, yếu hai chi dưới, bụng chướng và bí tiểu.

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển bệnh nhân vào bệnh xá đảo cấp cứu

Các ngư dân đã tiến hành tái tăng áp tại chỗ ở độ sâu 18m trong khoảng 2 giờ nhưng tình trạng không cải thiện. Đến 11h30 ngày 17/3, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây để cấp cứu.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2), tổn thương thần kinh gây liệt hai chi dưới, liệt ruột và bí tiểu do lặn sâu. Bệnh nhân được xử trí cấp cứu ban đầu, đồng thời hội chẩn với Viện Y học Hải quân và tiến hành điều trị tái tăng áp theo phác đồ, kết hợp truyền dịch, thở oxy và dùng các thuốc hỗ trợ.

Các y, bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Hiện các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây đang tiếp tục theo dõi sát tình trạng bệnh nhân để kịp thời xử trí các bước tiếp theo.