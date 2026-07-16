Bí thư xã ở Phú Thọ “đánh thức” tiềm năng địa phương trên không gian số

Ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ – người đang góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất xứ Mường bằng một cách làm mới, sáng tạo và đầy trách nhiệm.

Ông Nguyễn Duy Tư (áo xanh)​

Những ngày gần đây, kênh “Bí thư xứ Mường” của ông Nguyễn Duy Tư đã gây “bão mạng” khi liên tục đăng tải các video giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và tiềm năng du lịch của địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, những video quảng bá du lịch do ông Tư trực tiếp thực hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông Tư ấp ủ ý tưởng tự làm các video để quảng bá về du lịch và kinh tế của xã

Chia sẻ với phóng viên VOV, ông Nguyễn Duy Tư cho biết, sau hơn một năm gắn bó với cơ sở, điều khiến ông trăn trở là Vân Sơn mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lại có nhiều tiềm năng, thế mạnh mà vẫn không phát triển, đặc biệt là đánh thức tiềm năng về du lịch… từ đó ông cũng hình thành và ấp ủ ý tưởng tự làm các video để quảng bá về du lịch và kinh tế của xã.

"Tôi đã quyết định lựa chọn là xây dựng video mà mình là người trực tiếp truyền cảm hứng từ chính video đấy để góp phần từng bước quảng bá du lịch và đưa hình ảnh Vân Sơn đến với lại du khách thập phương biết đến Vân Sơn nhiều hơn. Từ đó, du khách sẽ đến tham quan, du lịch trải nghiệm tại xã, đặc biệt hơn du lịch sẽ đem lại sinh kế cho người dân… từ đó thay đổi nhận thức, tư duy của người dân trong việc phát triển du lịch", ông Tư nói.

Các video quảng bá đều do ông tự sản xuất

Cũng theo ông Tư, để người dân thấy hiệu quả, đặc biệt là việc chuyển đổi số không hề xa vời và khó khăn, chỉ cần hành động rất nhỏ sẽ đưa người dân trở thành công dân số, xa hơn sẽ là kinh tế số.

Chị Đinh Thị Quyết, người dân xã Vân Sơn chia sẻ: "Hiện nay, xu hướng làm nội dung số đang là điều rất quan trọng. Mà hiện nay thì tôi cũng như bà con ở đây chưa nắm bắt được. Tôi thấy bác Bí thư thực sự là đi đầu trong việc làm nội dung số. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn không chỉ bác Bí thư mà tất cả lãnh đạo của xã sẽ có nhiều chương trình đổi mới để bà con ở đây có nguồn thu nhập ổn định và phát triển hơn nữa".

Vân Sơn vốn có nhiều điểm đến tiềm năng...

Là một trong những người đi đầu trong phát triển du lịch cộng đồng, anh Bùi Văn Khánh, xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn cho biết: "Trước đây không ai dám nghĩ dám làm, nhưng ngoài giờ hành chính thì đồng chí Bí thư có bỏ thời gian để đi quảng bá cho người dân địa phương và trực tiếp tôi là người được song hành tôi thấy hiệu quả rất là cao. Bời từ khi truyên thông hiệu ứng cao nhà tôi lúc nào cũng kín phòng hết… quá tải lượng khách đến".

Tiềm năng là vậy, tuy nhiên để biến tiềm năng thành sinh kế, cần có đầu tư, có quy hoạch, có người dân tham gia và có cách quảng bá phù hợp, đặc biệt là hạ tầng giao thông vẫn là bài toán lớn. Bởi Vân Sơn hiện có nhiều điểm đến giàu tiềm năng như đồi Mâm Xôi, khu Phòng Không ở xóm Lở, các điểm săn mây, hệ thống suối thác, danh thắng quốc gia động Nam Sơn, danh thắng cấp tỉnh hang Núi Kiến và các tuyến trekking dọc suối, qua rừng.

... Bà con hy vọng các tiềm năng ấy sẽ được đánh thức nhờ những người làm video quảng bá như ông Nguyễn Duy Tư.

Thực tiễn từ Vân Sơn cho thấy, khi người đứng đầu thực sự tiên phong, đổi mới và hành động bằng trách nhiệm, những tiềm năng tưởng chừng còn ngủ yên sẽ được đánh thức. Những video mộc mạc được quay bằng điện thoại hôm nay không chỉ góp phần đưa hình ảnh xứ Mường đến với bạn bè gần xa, mà còn truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển, về tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay.