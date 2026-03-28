中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng xây dựng đồng bộ hạ tầng công nghệ và dữ liệu số lĩnh vực du lịch

Thứ Bảy, 17:38, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thích ứng với xu thế chuyển đổi số, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, từng bước đồng bộ hạ tầng công nghệ và dữ liệu số, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và trải nghiệm cho du khách.

Đến nay, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đã số hóa dữ liệu hơn 1.100 hướng dẫn viên và 124 doanh nghiệp lữ hành. Từng bước kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp. Hiện tỉnh đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số; ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung toàn tỉnh, kết nối với hệ thống du lịch thông minh quốc gia.

Lan toả hình ảnh đẹp về mùa phượng tím trên các nền tảng số để thu hút du khách đến Đà Lạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chuyển giao hai nhiệm vụ trọng tâm, gồm: “Số hóa thực tế ảo VR360 các điểm du lịch tỉnh” và “Thuê nền tảng trợ lý ảo du lịch đa ngôn ngữ” cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch triển khai thực hiện. Triển khai đồng bộ hệ thống thông tin, tích hợp dữ liệu số và ứng dụng công nghệ thực tế ảo tại các điểm đến trọng điểm. Tập trung rà soát, sắp xếp và hợp nhất các website, nền tảng mạng xã hội du lịch theo hướng tập trung, thống nhất và liên thông. Triển khai hệ thống mã QR tại các khu, điểm du lịch và di tích nhằm tăng khả năng tra cứu thông tin thuận tiện cho du khách.

Du khách bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt trong mùa hoa mai anh đào 2026.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Văn hoá, thể thao, du lịch đang là một trong những mảng mũi nhọn của tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là một lĩnh vực đang đặt ra yêu cầu phải số hoá và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, để không chỉ làm tốt công tác quản lý nhà nước mà quan trọng hơn giúp quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng đến với du khách trong và ngoài nước”.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tag: Lâm Đồng chuyển đổi số công nghệ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cảng hàng không ở Gia Lai hướng tới chuyên nghiệp, thân thiện phục du khách

VOV.VN - Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng hàng không tại Gia Lai đang được các lực lượng chức năng triển khai với quyết tâm cao, nhằm phục vụ hiệu quả chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Làng di sản đá, điểm đến mới nổi thu hút du khách

VOV.VN - Thôn Phú Hạnh (xã Tuy An Đông) lưu giữ một ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi, được mệnh danh là “Làng của đá” với hệ thống công trình độc đáo như giếng đá, đường đá, tường đá và nhà đá cổ. Không gian đậm dấu tích thời gian đang thu hút du khách, trở thành điểm đến mới nổi khi khám phá Phú Yên.

Lâm Đồng đón 925.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 1.800 tỷ đồng

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tỉnh Lâm Đồng ghi nhận lượng khách du lịch tăng mạnh.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực