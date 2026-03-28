Lâm Đồng xây dựng đồng bộ hạ tầng công nghệ và dữ liệu số lĩnh vực du lịch

Đến nay, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đã số hóa dữ liệu hơn 1.100 hướng dẫn viên và 124 doanh nghiệp lữ hành. Từng bước kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp. Hiện tỉnh đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số; ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung toàn tỉnh, kết nối với hệ thống du lịch thông minh quốc gia.

Lan toả hình ảnh đẹp về mùa phượng tím trên các nền tảng số để thu hút du khách đến Đà Lạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chuyển giao hai nhiệm vụ trọng tâm, gồm: “Số hóa thực tế ảo VR360 các điểm du lịch tỉnh” và “Thuê nền tảng trợ lý ảo du lịch đa ngôn ngữ” cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch triển khai thực hiện. Triển khai đồng bộ hệ thống thông tin, tích hợp dữ liệu số và ứng dụng công nghệ thực tế ảo tại các điểm đến trọng điểm. Tập trung rà soát, sắp xếp và hợp nhất các website, nền tảng mạng xã hội du lịch theo hướng tập trung, thống nhất và liên thông. Triển khai hệ thống mã QR tại các khu, điểm du lịch và di tích nhằm tăng khả năng tra cứu thông tin thuận tiện cho du khách.

Du khách bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt trong mùa hoa mai anh đào 2026.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Văn hoá, thể thao, du lịch đang là một trong những mảng mũi nhọn của tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là một lĩnh vực đang đặt ra yêu cầu phải số hoá và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, để không chỉ làm tốt công tác quản lý nhà nước mà quan trọng hơn giúp quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng đến với du khách trong và ngoài nước”.