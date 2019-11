Bị xử phạt vì cho nhân viên mặc đồng phục giống cảnh sát cơ động

Mới đây, Công an TP Hà Nội nhận được phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ B.A (trụ sở tại Hà Nội) có dấu hiệu vi phạm trang bị đồng phục cho nhân viên bảo vệ giống trang phục lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Việc thiết kế trang phục cho lực lượng chức năng đã được quy định rõ ràng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc trên. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã xuất trình 2 loại đồng phục cho nhân viên bảo vệ, trong đó có một bộ đồng phục màu tím than (áo dài tay có 2 túi hộp trước ngực; quần có 2 túi hộp phía trước, 2 túi phía sau và 2 túi hộp ở phần đầu gối) giống trang phục của lực lượng Cảnh sát Cơ động, không tuân theo quy định pháp luật về trang bị đồng phục cho nhân viên bảo vệ.

Công an TP Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH B.A với lỗi vi phạm “Trang bị các đồng phục cho nhân viên dịch vụ bảo vệ trái quy định” theo điểm b Khoản 4 Điều 13 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và ra Quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Công ty.

Đồng thời, yêu cầu Công ty B.A cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật trong việc trang cấp và sử dụng đồng phục bảo vệ./.