Biên phòng Cà Mau tạm giữ hơn 405 tấn phân Urê không rõ nguồn gốc

Thông tin từ cơ quan nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, vụ việc được phát hiện vào ngày 16/8.

Trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào) khoảng 2 hải lý về hướng Nam, Tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào phối hợp với lực lượng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, phát hiện sà lan mang số hiệu LA-08... có dấu hiệu nghi vấn. Phương tiện do ông H.V.L. (SN 1970, ngụ tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng, cùng 10 thuyền viên.

Lực lượng Biên phòng Cà Mau ghi nhận vụ việc

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên sà lan chở số lượng lớn phân Urê nhưng thuyền trưởng không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổ công tác đã đưa phương tiện và toàn bộ người có liên quan về Đồn Biên phòng Gành Hào để điều tra.

Tại cơ quan công an, ông L. khai nhận điều khiển sà lan ra vùng biển Côn Đảo sang hàng từ một tàu buôn không rõ số hiệu, nhận vận chuyển thuê số phân Urê trên cho ông T.T.K. (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) đưa vào bờ tiêu thụ.

Tổng trọng lượng phân là 405 tấn

Lực lượng Biên phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc

Đến chiều 27/8, qua làm việc với cơ quan chức năng, ông K. vẫn không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số hàng. Kết quả trưng cầu giám định xác định tổng khối lượng phân Urê trên sà lan là hơn 405 tấn.

Hiện vụ việc đang được BĐBP tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.