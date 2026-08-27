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Cà Mau: Trao Huy hiệu Đảng cho 3.049 đảng viên dịp Quốc khánh

Thứ Năm, 22:05, 27/08/2026
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VOV.VN - Chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2026), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức các đợt trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên trên địa bàn toàn tỉnh.

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Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau trao Huy hiệu Đảng cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng

Tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng diễn ra ngày 27/8, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã trân trọng trao Huy hiệu 35, 40, 50, 55 năm tuổi Đảng và Khánh vàng cho 13 đồng chí là nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên và đương nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thay mặt các đảng viên nhận danh hiệu cao quý, Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) bày tỏ niềm tự hào, đồng thời khẳng định sẽ giữ trọn lời thề với Đảng, tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng Đảng bộ tỉnh Cà Mau ngày càng trong sạch, vững mạnh.

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Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Cà Mau nhận Huy hiệu Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo qua các thời kỳ vào sự phát triển chung của địa phương. Trong bối cảnh Cà Mau đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới về kinh tế biển, năng lượng và hạ tầng giao thông, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy bản lĩnh, đóng góp ý kiến quý báu, chung tay đưa Cà Mau trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, dịp 2/9 năm nay, toàn tỉnh có 3.049 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận tôn vinh quá trình cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, thể hiện trách nhiệm tiếp nối truyền thống xây dựng quê hương Cà Mau trong chặng đường phát triển mới. 

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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