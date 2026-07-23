English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Biến trụ sở bỏ hoang thành trường học, giải bài toán quá tải học sinh

Thứ Năm, 15:52, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nằm đối diện cổng Trường Tiểu học Phú Lợi, trụ sở cũ của Cục Thống kê Bình Dương từng có thời gian dài bị bỏ hoang. Hiện nay, nơi đây đang được đề xuất cải tạo thành các phòng làm việc, phòng học phục vụ cho năm học mới 2026 - 2027.

Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Phú Lợi (phường Phú Lợi, TP.HCM - trước đây thuộc TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) dự kiến có 36 lớp với 1.492 học sinh. Tuy nhiên do số lượng học sinh thực tế tăng 100 học sinh, tăng 2 lớp so với dự kiến. Bên cạnh đó năm nay để giảm tải cho khối lớp 2 trường có kế hoạch tăng thêm 1 lớp. 

bien tru so bo hoang thanh truong hoc, giai bai toan qua tai hoc sinh hinh anh 1
Việc cải tạo lại Cục Thống kê giúp trường có thêm lớp học 

Việc tăng thêm lớp học đang gây áp lực lớn cho nhà trường, bởi trước đó đã tận dụng nhiều phòng chức năng để chuyển đổi thành lớp học, đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

Trước nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất trường lớp, từ tháng 9/2025, UBND phường Phú Lợi đã chủ động đề xuất tiếp quản trụ sở cũ của Cục Thống kê tại số 63 Đoàn Thị Liên (vị trí đắc địa nằm đối diện cổng trường Tiểu học Phú Lợi).

Đến tháng 4/2026, UBND TP.HCM đã chính thức chấp thuận giao toàn bộ khu nhà, đất rộng hơn 3.900 m2 (với tổng diện tích sàn sử dụng hơn 1.500m2) về cho địa phương quản lý để bàn giao lại cho Trường Tiểu học Phú Lợi sử dụng.

bien tru so bo hoang thanh truong hoc, giai bai toan qua tai hoc sinh hinh anh 2
Cục Thống kê Bình Dương trở thành cơ sở 2 của Trường Tiểu học Phú Lợi 

Ngay sau khi nhận bàn giao, để nhường lại tối đa không gian cho học sinh, nhà trường lên phương án trình UBND phường. Cụ thể, sẽ di dời khối quản lý sang trụ sở Cục Thống kê cũ nhường cơ sở lại để mở lớp học.

Theo đó, đề xuất của trường là tiến hành sửa chữa, sơn mới, đi lại hệ thống điện nước và lắp cửa kính tại 4 phòng làm việc cùng 1 phòng họp bên Cục Thống kê để chuyển thành nơi làm việc mới cho khối Văn phòng, Phòng Hội đồng và phòng Phó Hiệu trưởng.

Tận dụng phòng họp hội đồng, phòng dạy Tiếng Anh, phòng Phó Hiệu trưởng và Văn phòng cũ của trường để chuyển đổi công năng thành 4 lớp học. Phương án này giúp nhà trường có đủ phòng học cho các lớp phát sinh.

bien tru so bo hoang thanh truong hoc, giai bai toan qua tai hoc sinh hinh anh 3
Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ vệ sinh khuôn viên 

Trước mắt, trường đã được các đơn vị bộ đội kết nghĩa, cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ tổng vệ sinh, dọn dẹp và tu sửa công trình. Bên cạnh đó, các đơn vị kết nghĩa còn trao tặng nhiều cây hoa kiểng, ghế đá để trang trí, làm đẹp khuôn viên cơ sở 2.

bien tru so bo hoang thanh truong hoc, giai bai toan qua tai hoc sinh hinh anh 4
Ghế đá được các đơn vị gửi tặng trường Tiểu học Phú Lợi 

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phú Lợi chia sẻ, việc có thêm cơ sở mới sẽ giúp nhà trường mở rộng thêm nhiều lớp học, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của các em học sinh.

Trường cũng kiến nghị UBND phường sớm xem xét, chấp thuận phương án cải tạo lại Cục Thống kê cũ nhằm nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất và tạo dựng môi trường học tập tối ưu cho học sinh trong năm học mới.

bien tru so bo hoang thanh truong hoc, giai bai toan qua tai hoc sinh hinh anh 5
Cây xanh được chuyển đến cho trường 

Trước đó, VOV đã có bài viết phản ánh vấn đề “Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm”. Trong đó nêu vấn đề, sau sáp nhập, phường Phú Lợi có dân số hơn 107.000 người. Sự gia tăng dân số cơ học tạo ra áp lực rất lớn về trường lớp đối với học sinh các cấp, khiến tình trạng thiếu phòng học trở nên trầm trọng.

bien tru so bo hoang thanh truong hoc, giai bai toan qua tai hoc sinh hinh anh 6
Trụ sở Cục Thống kê Bình Dương bỏ hoang nhiều năm

Đặc biệt, Trường Tiểu học Phú Lợi phải dồn sĩ số lên 45 học sinh/lớp và tận dụng các phòng chức năng làm phòng học. Do thiếu phòng ăn, nhà trường phải tổ chức cho hơn 1.200 học sinh bán trú ăn trưa làm 3 ca, khiến thời gian nghỉ ngơi của các em bị rút ngắn đáng kể. Trái ngược với cảnh chật vật của các trường, trụ sở Cục Thống kê tỉnh Bình Dương nằm đối diện lại bị bỏ trống nhiều năm, cửa đóng then cài, cỏ mọc um tùm. 

Trước thực trạng trên, lãnh đạo phường Phú Lợi đã khảo sát và kiến nghị UBND TP.HCM ưu tiên chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư này cho mục đích giáo dục, để giảm tải cho trường học.

548190291_1103101315323369_2643010137873708419_n.jpg

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

VOV.VN - Nhiều trường học ở phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một của TP.HCM đang quá tải, sĩ số lên tới 45 học sinh/lớp, các em phải ăn trưa 3 ca. Trong khi đó, hàng loạt trụ sở công nằm kề bên lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính quyền, người dân kiến nghị sớm chuyển đổi công năng các trụ sở thành trường học.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cải tạo trụ sở Cục Thống kê cũ để mở rộng Trường Tiểu học Phú Lợi, TP.HCM
Cải tạo trụ sở Cục Thống kê cũ để mở rộng Trường Tiểu học Phú Lợi, TP.HCM

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng "nghịch lý" trường học quá tải nằm cạnh trụ sở công bỏ hoang, UBND phường Phú Lợi, TP.HCM (trước là TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã có phương án cải tạo trụ sở Cục Thống kê cũ để mở rộng Trường Tiểu học Phú Lợi.

Cải tạo trụ sở Cục Thống kê cũ để mở rộng Trường Tiểu học Phú Lợi, TP.HCM

Cải tạo trụ sở Cục Thống kê cũ để mở rộng Trường Tiểu học Phú Lợi, TP.HCM

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng "nghịch lý" trường học quá tải nằm cạnh trụ sở công bỏ hoang, UBND phường Phú Lợi, TP.HCM (trước là TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã có phương án cải tạo trụ sở Cục Thống kê cũ để mở rộng Trường Tiểu học Phú Lợi.

Sau 17 năm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, một số trụ sở công vẫn bỏ hoang
Sau 17 năm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, một số trụ sở công vẫn bỏ hoang

VOV.VN - Câu chuyện xử lý trụ sở dôi dư, tận dụng tài sản công sau sáp nhập tỉnh như thế nào đang là vấn đề thời sự hiện nay. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn chưa được giải quyết và xử lý mặc dù đã 17 năm sáp nhập tỉnh Hà Tây về Hà Nội. Một số trụ sở công bị bỏ hoang nhiều năm qua gây lãng phí tài sản.

Sau 17 năm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, một số trụ sở công vẫn bỏ hoang

Sau 17 năm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, một số trụ sở công vẫn bỏ hoang

VOV.VN - Câu chuyện xử lý trụ sở dôi dư, tận dụng tài sản công sau sáp nhập tỉnh như thế nào đang là vấn đề thời sự hiện nay. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn chưa được giải quyết và xử lý mặc dù đã 17 năm sáp nhập tỉnh Hà Tây về Hà Nội. Một số trụ sở công bị bỏ hoang nhiều năm qua gây lãng phí tài sản.

Đà Nẵng tập trung xử lý dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang
Đà Nẵng tập trung xử lý dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang

VOV.VN - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho rằng, công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ các dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang đưa vào sử dụng, tránh lãng phí.

Đà Nẵng tập trung xử lý dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang

Đà Nẵng tập trung xử lý dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang

VOV.VN - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho rằng, công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ các dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang đưa vào sử dụng, tránh lãng phí.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục