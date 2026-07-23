Biến trụ sở bỏ hoang thành trường học, giải bài toán quá tải học sinh

Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Phú Lợi (phường Phú Lợi, TP.HCM - trước đây thuộc TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) dự kiến có 36 lớp với 1.492 học sinh. Tuy nhiên do số lượng học sinh thực tế tăng 100 học sinh, tăng 2 lớp so với dự kiến. Bên cạnh đó năm nay để giảm tải cho khối lớp 2 trường có kế hoạch tăng thêm 1 lớp.

Việc cải tạo lại Cục Thống kê giúp trường có thêm lớp học

Việc tăng thêm lớp học đang gây áp lực lớn cho nhà trường, bởi trước đó đã tận dụng nhiều phòng chức năng để chuyển đổi thành lớp học, đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

Trước nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất trường lớp, từ tháng 9/2025, UBND phường Phú Lợi đã chủ động đề xuất tiếp quản trụ sở cũ của Cục Thống kê tại số 63 Đoàn Thị Liên (vị trí đắc địa nằm đối diện cổng trường Tiểu học Phú Lợi).

Đến tháng 4/2026, UBND TP.HCM đã chính thức chấp thuận giao toàn bộ khu nhà, đất rộng hơn 3.900 m2 (với tổng diện tích sàn sử dụng hơn 1.500m2) về cho địa phương quản lý để bàn giao lại cho Trường Tiểu học Phú Lợi sử dụng.

Cục Thống kê Bình Dương trở thành cơ sở 2 của Trường Tiểu học Phú Lợi

Ngay sau khi nhận bàn giao, để nhường lại tối đa không gian cho học sinh, nhà trường lên phương án trình UBND phường. Cụ thể, sẽ di dời khối quản lý sang trụ sở Cục Thống kê cũ nhường cơ sở lại để mở lớp học.

Theo đó, đề xuất của trường là tiến hành sửa chữa, sơn mới, đi lại hệ thống điện nước và lắp cửa kính tại 4 phòng làm việc cùng 1 phòng họp bên Cục Thống kê để chuyển thành nơi làm việc mới cho khối Văn phòng, Phòng Hội đồng và phòng Phó Hiệu trưởng.

Tận dụng phòng họp hội đồng, phòng dạy Tiếng Anh, phòng Phó Hiệu trưởng và Văn phòng cũ của trường để chuyển đổi công năng thành 4 lớp học. Phương án này giúp nhà trường có đủ phòng học cho các lớp phát sinh.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ vệ sinh khuôn viên

Trước mắt, trường đã được các đơn vị bộ đội kết nghĩa, cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ tổng vệ sinh, dọn dẹp và tu sửa công trình. Bên cạnh đó, các đơn vị kết nghĩa còn trao tặng nhiều cây hoa kiểng, ghế đá để trang trí, làm đẹp khuôn viên cơ sở 2.

Ghế đá được các đơn vị gửi tặng trường Tiểu học Phú Lợi

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phú Lợi chia sẻ, việc có thêm cơ sở mới sẽ giúp nhà trường mở rộng thêm nhiều lớp học, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của các em học sinh.

Trường cũng kiến nghị UBND phường sớm xem xét, chấp thuận phương án cải tạo lại Cục Thống kê cũ nhằm nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất và tạo dựng môi trường học tập tối ưu cho học sinh trong năm học mới.

Cây xanh được chuyển đến cho trường

Trước đó, VOV đã có bài viết phản ánh vấn đề “Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm”. Trong đó nêu vấn đề, sau sáp nhập, phường Phú Lợi có dân số hơn 107.000 người. Sự gia tăng dân số cơ học tạo ra áp lực rất lớn về trường lớp đối với học sinh các cấp, khiến tình trạng thiếu phòng học trở nên trầm trọng.

Trụ sở Cục Thống kê Bình Dương bỏ hoang nhiều năm

Đặc biệt, Trường Tiểu học Phú Lợi phải dồn sĩ số lên 45 học sinh/lớp và tận dụng các phòng chức năng làm phòng học. Do thiếu phòng ăn, nhà trường phải tổ chức cho hơn 1.200 học sinh bán trú ăn trưa làm 3 ca, khiến thời gian nghỉ ngơi của các em bị rút ngắn đáng kể. Trái ngược với cảnh chật vật của các trường, trụ sở Cục Thống kê tỉnh Bình Dương nằm đối diện lại bị bỏ trống nhiều năm, cửa đóng then cài, cỏ mọc um tùm.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo phường Phú Lợi đã khảo sát và kiến nghị UBND TP.HCM ưu tiên chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư này cho mục đích giáo dục, để giảm tải cho trường học.