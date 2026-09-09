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Biệt thự, villa “mọc” giữa rừng phòng hộ Kim Anh, Hà Nội

Thứ Tư, 07:00, 09/09/2026
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VOV.VN - Đằng sau những biển cảnh báo cấm xâm hại, lấn chiếm đất rừng, dưới tán thông già ở rừng phòng hộ Kim Anh (Hà Nội), hàng loạt villa, bungalow, hồ bơi và công trình kiên cố vẫn hiện hữu. Những gì diễn ra phía sau “tấm rèm xanh” đặt dấu hỏi về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Lê Hải-Sỹ Thành/VOV.VN
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