Biệt thự, villa “mọc” giữa rừng phòng hộ Kim Anh, Hà Nội
Thứ Tư, 07:00, 09/09/2026
VOV.VN - Đằng sau những biển cảnh báo cấm xâm hại, lấn chiếm đất rừng, dưới tán thông già ở rừng phòng hộ Kim Anh (Hà Nội), hàng loạt villa, bungalow, hồ bơi và công trình kiên cố vẫn hiện hữu. Những gì diễn ra phía sau “tấm rèm xanh” đặt dấu hỏi về công tác quản lý, bảo vệ rừng.
VOV.VN - Dưới những tán thông già ở xã Kim Anh (Hà Nội), những căn biệt thự, villa kiên cố cùng hồ bơi, homestay nằm khuất giữa rừng. Bên ngoài dày đặc biển cảnh báo bảo vệ rừng, nhưng phía sau “tấm rèm xanh” là một không gian khác.