Thời sự quốc tế trưa 8/9: Ba Lan và Slovakia hợp tác sản xuất đạn pháo
Thứ Ba, 14:56, 08/09/2026
VOV.VN - Ba Lan và Slovakia đã ký ý định thư về hợp tác song phương trong khuôn khổ Chương trình “Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE), trong đó xác định hướng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và nâng cao năng lực chống máy bay không người lái (UAV).
VOV.VN - Ba Lan và Cộng hòa Séc đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo quy mô lớn do Liên minh châu Âu (EU) hậu thuẫn, củng cố nỗ lực của Warsaw trong việc trở thành trung tâm điện toán AI hàng đầu ở Trung Âu.
VOV.VN - Ba Lan đang tăng đầu tư cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và đối tác Trung Âu nhằm giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp vũ khí bên ngoài, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng nội địa.
VOV.VN - Ba Lan đang tăng đầu tư cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và đối tác Trung Âu nhằm giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp vũ khí bên ngoài, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng nội địa.
VOV.VN - Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về việc thiết lập một số căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước Đông Âu này, nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trong bối cảnh Lầu Năm Góc tiến hành rà soát lực lượng đồn trú tại châu Âu và cân nhắc điều chỉnh quân số trên khắp lục địa.
VOV.VN - Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về việc thiết lập một số căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước Đông Âu này, nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trong bối cảnh Lầu Năm Góc tiến hành rà soát lực lượng đồn trú tại châu Âu và cân nhắc điều chỉnh quân số trên khắp lục địa.