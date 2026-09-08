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Thời sự quốc tế trưa 8/9: Ba Lan và Slovakia hợp tác sản xuất đạn pháo

Thứ Ba, 14:56, 08/09/2026
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VOV.VN - Ba Lan và Slovakia đã ký ý định thư về hợp tác song phương trong khuôn khổ Chương trình “Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE), trong đó xác định hướng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và nâng cao năng lực chống máy bay không người lái (UAV).

Xem thêm: Ba Lan và Cộng hòa Séc hợp tác xây dựng các nhà máy sản xuất AI khổng lồ 

PV/VOV.VN
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