Thời sự quốc tế sáng 8/9: Iran cảnh báo trả đũa "không khoan nhượng" nhằm vào Mỹ
Thứ Ba, 08:56, 08/09/2026
VOV.VN - Ngày 6/9, Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn và gây tổn thất lớn hơn nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nước này, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp diễn và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng.
VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh ngày 24/8 tuyên bố Tehran đã sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời dự báo Washington sẽ phải đối mặt với "thêm một thất bại nữa".
VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh ngày 24/8 tuyên bố Tehran đã sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời dự báo Washington sẽ phải đối mặt với "thêm một thất bại nữa".