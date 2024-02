Bình Phước, Bình Dương có 647 người bị tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết

Từ ngày 8/2 đến 14/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Phước tiếp nhận 191 lượt người tới khám, điều trị do tai nạn giao thông; 16 ca nhập viện do pháo, vật liệu nổ tự chế. Tỉnh Bình Phước trong những ngày Tết không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Một vụ tai nạn giao thông ở Bình Dương trong kỳ nghỉ Tết

Tại Bình Dương, 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận 456 trường hợp bị tai nạn giao thông (tăng 13,4% so với kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023), trong đó 3 ca tử vong.

Liên quan đến pháo nổ, pháo hoa có 18 trường hợp bị thương (tăng 16 ca so với cùng kỳ); 4 ca khám bệnh do tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế. Về ngộ độc thực phẩm, ở Bình Dương có 4 trường hợp (giảm 17 ca so với cùng kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023).

Cảnh sát giao thông Bình Phước tăng cường kiểm tra nồng độ cồn để giảm thiểu tai nạn giao thông những ngày Tết

Những con số này chênh lệch so với báo cáo ngày 14/2, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, do lỗi hệ thống nên số liệu chưa chính xác. Sau khi báo chí thông tin, lãnh đạo sở đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, tổng hợp lại số liệu.