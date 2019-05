Bình Thuận phát hiện cá Ông nặng hơn 15 tấn chết trên biển Mũi Né

Hôm nay (29/5), các ngư dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phát hiện xác một cá Ông lụy ngoài khơi, sau đó tiến hành kéo vào bờ tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Ngư dân Mũi Né cùng hợp sức đưa Cá Ông vào bờ.

Sáng nay, khi đang đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 50 hải lý, các ngư dân trên ghe cá hành nghề lưới giã của phường Mũi Né bất ngờ phát hiện một xác cá voi to lớn, dài khoảng 14 mét đang nổi trên mặt biển.



Theo quan niệm của ngư dân địa phương, cá voi là vị thần linh thiêng thường hay giúp đỡ ngư dân vượt qua hoạn nạn, do vậy họ rất tôn sùng và gọi là cá Ông. Do đó, khi phát hiện cá Ông lụy, các ngư dân đã bỏ ngang công việc đang làm, lấy dây neo buộc đưa xác Ông vào vạn Bình An, phường Mũi Né để an táng.

Phần bụng Cá Ông khổng lồ nổi trên mặt nước đang được kéo vào.

Do cá Ông quá lớn, nặng hơn 15 tấn nên việc neo kéo gặp nhiều khó khăn. Cuối giờ chiều nay, xác cá Ông khổng lồ đã được kéo lên bờ trước sự chứng kiến của đông đảo ngư dân địa phương và du khách thập phương.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ngư dân Mũi Né sẽ tiến hành an táng Cá Ông tại Vạn Bình An trong đêm nay.

Ông Trần Văn Hồng, Trưởng ban nghi lễ vạn Bình An – Mũi Né cho biết: Trong đêm nay, Ban nghi lễ lăng vạn Bình An tiến hành các nghi thức tẩm liệm và an táng cá Ông tại bãi đất của vạn.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

“Ban nghi lễ vạn Bình An chúng tôi và bà con ngư dân, nhân dân Mũi Né đón tiếp đưa ông về an táng. Mỗi khi ông vô, bà con đón và an táng chu đáo, thần linh sẽ đãi cho mùa màng được thắng lợi, làm ăn tấn tới, an cư lạc nghiệp. Thành ra, chúng tôi nghe ông vô, chúng tôi rất mừng”, ông hồng nói/.