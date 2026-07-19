Lai Châu khẩn trương khôi phục điện cho vùng lũ Mường Than

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 - 17/7 đã gây lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ngoài nhiều nhà dân bị sập đổ, nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi, sạt lở ách tắc giao thông, hệ thống điện cũng bị hư hỏng nặng nề, khiến hơn 2.200 hộ dân bị mất điện.

Hàng chục cột trung thế và hạ thế tại Mường Than bị đổ gãy

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Công ty Điện lực Lai Châu đã điều động các đội xung kích của Điện lực Tân Uyên và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Lai Châu tăng cường hỗ trợ Điện lực Than Uyên, triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm "4 tại chỗ". Vượt qua nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt, băng qua các dòng suối nước chảy xiết, cán bộ, công nhân đã nỗ lực dựng lại cột điện, nối lại từng đường dây nhằm sớm cấp điện trở lại cho người dân.

Ngành điện Lai Châu nỗ lực khôi phục dòng điện tại vùng lũ Mường Than

Đến tối 18/7, lực lượng đã khôi phục, đóng điện trở lại 13 trạm biến áp, đưa dòng điện phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Tuy nhiên, nhiều vị trí lưới điện vẫn chưa thể tiếp cận do giao thông bị chia cắt, địa hình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

“Qua xác minh ban đầu có trên 25 vị trí cột trung thế và trên 15 vị trí hạ thế đang bị gãy đổ do mưa lũ. Hiện nay, Điện lực Lai Châu đang tiếp tục tiếp cận vào các khu vực chưa có điện. Đến 19 giờ tối 18/7, điện lực đã khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm, khắc phục được trên 1.200 hộ. Hiện Điện lực Lai Châu đang triển khai lực lượng xung kích, gồm các đơn vị trực thuộc về đây, để triển khai khắc phục sự cố này, cố gắng sớm nhất có thể để khắc phục cho bà con nhân dân”, ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết.

Nỗ lực của ngành điện đang góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống

Trong điều kiện thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khu vực còn nguy cơ sạt lở, cán bộ, công nhân ngành điện Lai Châu vẫn đang bám hiện trường, làm việc xuyên ngày đêm để khôi phục lưới điện. Việc sớm cấp điện trở lại không chỉ bảo đảm sinh hoạt, thông tin liên lạc và phục vụ công tác cứu hộ, cứu trợ, mà còn góp phần giúp người dân vùng lũ từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.