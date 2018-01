Bộ Công an họp về đảm bảo an ninh trật tự tại các Trạm thu phí BOT

Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã quan tâm, đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng nhiều tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại bằng hình thức huy động vốn, trong đó có hình thức BOT. Nhờ đó, hạ tầng giao thông nước ta thời gian qua có những cải thiện đáng kể, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo thống kê, toàn quốc có hơn 80 dự án BOT giao thông. Đây là chủ trương, chính sách đúng đắn, cần thiết, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, tại nhiều trạm thu phí BOT xảy ra hiện tượng lái xe dùng tiền lẻ để trả tiền mua vé, dừng xe ngay trước barie của trạm thu phí, gây ùn tắc giao thông hoặc có hành vi gây cản trở người thi hành công vụ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Sau các vụ việc vừa nêu, một số trang báo điện tử đã có tin bài phản ánh; phát hiện nhiều tài khoản facbook đã đăng tải, chia xẻ, bình luận phức tạp, phản đối chính quyền, kêu gọi thu gom tiền lẻ, quay phim chụp ảnh, livetrem cảnh trả tiền lẻ qua trạm để phát tán trên mạng xã hội.

Trước tình hình trên, Công an các địa phương đã chủ động nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, lái xe chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ động xây dựng triển khai thực hiện phương án bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đặt Trạm thu phí BOT; bố trí lực lượng ứng trực, củng cố chứng cứ xử lý đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đối tượng manh động tại Trạm.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực để phân luồng, điều hòa giao thông. Chủ động phối hợp với Công an các địa phương trong giải quyết tình hình, điều tiết từ xa, phòng ngừa ùn tắc giao thông. Đồng thời, kiến nghị chủ doanh nghiệp BOT có phương án xả trạm khi xảy ra tình huống ùn tắc giao thông.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đề nghị trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, có các phương án xử lý đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các trạm thu phí BOT trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an ninh tại cơ sở, giữ vững sự ổn định chính trị, niềm tin của người dân; bảo đảm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm, nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Đồng thời cần chủ động cung cấp thông tin chính thống để định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kịp thời đấu tranh phản bác, có hiệu quả các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có chủ trương, chính sách thực hiện các dự án BOT giao thông; từ đó chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51? VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.