Bộ Công an tăng cường hợp tác phòng, chống rửa tiền

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ông David Shanon và Đoàn công tác APG đến thăm, trao đổi với Bộ Công an về công tác đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, tháng 6/2023, Việt Nam đã ký cam kết cấp Chính phủ với Lực lượng đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) về thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia gồm 17 hành động để giải quyết những thiếu hụt trong cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Việc Ban thư ký APG đồng hành cùng Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng trong giai đoạn này thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ lớn của APG đối với Bộ Công an.

Thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022. Đồng thời trực tiếp bổ sung, đánh giá nguy cơ của một số loại tội phạm nguồn của tội rửa tiền theo khuyến nghị của APG. Bộ Công an đã có những bước tiến rõ rệt trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.

Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ, Bộ Công an Việt Nam mong muốn Ban Thư ký và đặc biệt là ngài Phó Tổng thư ký sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng để hướng dẫn một cách cụ thể, khả thi việc thực hiện từng hành động thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an Việt Nam trong Kế hoạch hành động của FATF đưa ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông David Shannon chân thành cảm ơn Bộ Công an và Thứ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian làm việc với Đoàn công tác của APG về những vấn đề liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Thời gian tới, ông David Shannon mong muốn Bộ Công an tiếp tục phối hợp với APG trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền. Đồng thời khẳng định, APG sẽ luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an về đào tạo và kỹ thuật để Việt Nam thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền.