Bộ Công an tăng cường quản lý quân trang quân dụng và công cụ hỗ trợ

Ngày 23/7, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ban ban hành Công điện số 05 gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; các Học viện, Trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đấu tranh, xử lý với hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ ngành Công an.

Công lệnh nêu rõ, thời gian qua, hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng và công cụ hỗ trợ của ngành Công an diễn ra công khai ở nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo nhỏ lẻ, các chợ, trên mạng xã hội, ở phạm vi toàn quốc.

Hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ ngành Công an sẽ được quản lý chặt. (Ảnh minh họa: Báo Thái Nguyên)

Một số đối tượng chống đối, phần tử xấu đã sử dụng trang phục, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí giả danh lực lượng Công an trà trộn vào các đám đông, ý đồ tấn công người biểu tình để vu khống lực lượng Công an đánh dân, gây mâu thuẫn, kích động biểu tình, bạo loạn, gây mất an ninh, trật tự, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an Nhân dân.

Để tăng cường quản lý quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của Công an Nhân dân trong thời gian tới, không để xảy ra sơ hở, thiếu sót gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an Nhân dân, không để các đối tượng chống đối, phần tử xấu lợi dụng trang phục, công cụ hỗ trợ ngành Công an thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Công an yêu cầu: Thủ trưởng Công an các đơn vị, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng việc sản xuất, cấp phát, quản lý, sử dụng quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của Công an Nhân dân trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách.

Nghiêm cấm mua bán, trao đổi, cho, tặng quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của Công an nhân Nhân dưới mọi hình thức, đối với mọi đối tượng; xử lý nghiêm theo quy định của ngành mọi trường hợp vi phạm và xử lý trách nhiệm liên đới đối với Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ có vi phạm.

Giám đốc Công an các địa phương chỉ đạo rà soát, phối hợp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các đối tượng sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, mua bán và sử dụng trái phép trang phục, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị nghiệp vụ với Công an các địa phương trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép quân phục, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an.

Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân và học viên các trường Công an Nhân dân đối với việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của ngành về sử dụng, bảo quản quân trang, quân dụng và công cụ hỗ trợ../.

