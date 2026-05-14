Bộ đội Biên phòng Cần Thơ đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Thứ Năm, 15:50, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, tại Đồn Biên phòng Lai Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, Cụm thi đua số 01 - Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cùng Hội Phụ nữ Công an thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lai Hòa, Đồn Biên phòng Lai Hòa tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”.

Chương trình nhằm tuyên truyền pháp luật và trao quà hỗ trợ hội viên phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa.

Trao tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 

Chương trình được triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ về đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cấp Hội với lực lượng vũ trang trong chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới, vùng giáp biển.

Cán bộ đồn Biên phòng Lai Hòa, cấp phát tờ rơi hưỡng dẫn người dân mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh” tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm

Tại chương trình, các đại biểu, hội viên phụ nữ và người dân được tuyên truyền nhiều chuyên đề thiết thực như: phòng, chống tội phạm ma túy và tác hại của ma túy; kỹ năng nhận diện, phòng chống các hình thức lừa đảo qua mạng;

Đồn Biên phòng Lai Hòa giới thiệu mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh” tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho người dân khu vực biên giới biển.

Các đơn vị ra quân thu gom rác thải vệ sinh môi trưởng biển 

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng mỗi suất 700 ngàn đồng  (gồm tiền mặt, tập viết và sữa Yakult) cho học sinh vượt khó học tốt; tặng 100 phần quà mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa.

Ra quân thu gom rác thải vệ sinh môi trường biển tại ấp Prêy Chóp B, xã Lai Hòa. Ngoài ra, đoàn công tác còn tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa nhằm động viên lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của các cấp Hội và lực lượng vũ trang đối với phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân – dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc trên khu vực biên giới biển của thành phố Cần Thơ.

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

VOV.VN - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình, dự án, chính sách nhằm nâng cao đời sống người dân, đến nay, thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chùa Khmer - trung tâm đoàn kết, gìn giữ và phát huy văn hóa cộng đồng

VOV.VN - Ngôi chùa của đồng bào Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer.

