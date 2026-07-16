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Bộ đội Biên phòng Lai Châu cứu thành công 3 người mắc kẹt giữa dòng lũ

Thứ Năm, 23:13, 16/07/2026
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VOV.VN - Tối nay (16/7), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thông tin, lực lượng Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử vừa huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Bum Nưa và chính quyền địa phương cứu thành công 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực hồ thủy điện Nậm Sì Lường, Lai Châu.

Ba nạn nhân gồm Lý Cá Chờ (sinh năm 2005), Giàng Văn Hải (sinh năm 2014) và Giàng Văn Chung (sinh năm 2016), cùng trú tại bản A Mại, xã Bum Nưa (Lai Châu). Sau nhiều giờ nỗ lực tiếp cận hiện trường trong điều kiện nước lũ dâng cao, lực lượng cứu hộ đã đưa cả ba người vào bờ an toàn.

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Các đồn biên phòng trên địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến ngày 16/7 cũng gây sạt lở tại nhiều địa bàn biên giới của tỉnh Lai Châu, làm chia cắt giao thông và đe dọa an toàn của người dân. Tại bản Ma Ly Pho, xã Phong Thổ, khoảng 10m³ đất đá từ taluy dương sạt xuống, vùi lấp một phần tường nhà và khu bếp của gia đình anh Phản Chỉn Sài (sinh năm 1996, dân tộc Dao). Vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương di dời đất đá, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn cũng làm tuyến đường từ bản Phí Chi A đến Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử xuất hiện 8 điểm sạt lở, trong đó điểm lớn nhất có khoảng 150m³ đất đá tràn xuống mặt đường, khiến ô tô và xe máy không thể lưu thông. Trên Tỉnh lộ 132, đoạn Km24 qua bản Tung Qua Lìn, xã Dào San, khoảng 10m³ đất đá sạt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Các đơn vị biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông và đề nghị triển khai phương án khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân.

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Lực lượng Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử kịp thời cứu 3 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ giữa hồ thủy điện Nậm Sì Lường

Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đồn biên phòng bám sát địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Với phương châm đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết, các đơn vị quyết tâm không để bị động, bất ngờ trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu  đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Video cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu hỗ trợ người dân khắc phục sạt lở
Video giải cứu
Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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