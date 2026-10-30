Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cứu 6 thuyền viên rơi xuống biển

Cứu nạn 6 thuyền viên sau vụ va chạm tàu trên biển Quảng Ninh

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h42 ngày 30/10, tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 2 hải lý về phía Đông. Tàu AROSA (quốc tịch Liberia) chở 18 thuyền viên nước ngoài, hành trình từ Singapore về cảng Hòn Gai trả hàng, đã xảy ra va chạm với tàu cá mang biển kiểm soát HP-90880, trên tàu có 6 thuyền viên.

Các lực lượng trên biển Quảng Ninh đã kịp thời đưa toàn bộ 6 thuyền viên gặp nạn đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.

Va chạm mạnh khiến tàu cá bị chìm, cả 6 thuyền viên rơi xuống biển. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai và Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Hoa tiêu Quảng Ninh và Cảng Hòn Gai tổ chức cứu nạn, khẩn trương đưa các nạn nhân vào bờ.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng đã kịp thời đưa toàn bộ 6 thuyền viên gặp nạn đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 1 thuyền viên tử vong, 2 người bị thương và 3 người bị thương nhẹ.

Việc nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp tổ chức cứu nạn và đưa các nạn nhân vào bờ cấp cứu tiếp tục cho thấy vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, góp phần giảm thiểu thiệt hại và giữ gìn an ninh trật tự trên biển.