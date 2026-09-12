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Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Thứ Bảy, 00:06, 12/09/2026
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VOV.VN - Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh được trao Huân chương Chiến công hạng Nhì vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nổi bật là Chuyên án QN526.

Chiều 11/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh tổ chức đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Phần thưởng ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Dự buổi lễ có Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; bà Trịnh Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang.

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Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh.

Quảng Ninh có cả biên giới đất liền và biên giới biển, hoạt động giao thương, du lịch, kinh tế cửa khẩu và kinh tế biển phát triển. Địa bàn rộng, nhiều tuyến, luồng qua lại cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác phòng, chống buôn lậu, ma túy, vận chuyển hàng cấm và xuất, nhập cảnh trái phép.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án, xử lý hàng trăm vụ việc khác liên quan 289 đối tượng, 234 phương tiện. 

Nổi bật là Chuyên án QN526, đấu tranh với đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới. Kết quả điều tra bước đầu làm rõ phương thức hoạt động của đường dây có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, sử dụng cả đường bộ và đường biển.

Với thành tích trong chuyên án, ngày 19/8/2026, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1355/QĐ-CTN tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh và 2 cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận bản lĩnh nghiệp vụ, tinh thần chủ động và sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh với các lực lượng trong quá trình đấu tranh chuyên án. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển; tập trung phát hiện sớm, xử lý kịp thời các đường dây tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia. 

Huân chương Chiến công hạng Nhì ghi nhận kết quả cụ thể của Chuyên án QN526 và những đóng góp của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trong bảo vệ biên giới. Sau lễ trao thưởng, yêu cầu đặt ra với đơn vị là tiếp tục duy trì khả năng phát hiện sớm, phối hợp xử lý chặt chẽ các đường dây tội phạm trên cả tuyến bộ và tuyến biển.

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Quảng Ninh làm rõ 29/30 trường hợp tàu cá mất kết nối VMS

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã xác minh, xử lý 29 trong tổng số 30 trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển từ 6 giờ đến dưới 10 ngày. Qua xác minh, 25 trường hợp không vi phạm, 4 trường hợp bị xử phạt và 1 trường hợp đang tiếp tục làm rõ.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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