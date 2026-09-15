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Biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển

Thứ Ba, 07:08, 15/09/2026
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VOV.VN - Giữa biển khơi, giông gió có thể ập đến bất ngờ, nhấn chìm những con tàu, đe dọa tính mạng ngư dân. Trong những thời khắc sinh tử ấy, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Ninh luôn sẵn sàng lên đường, trở thành điểm tựa vững chắc, kịp thời cứu giúp ngư dân vượt qua hiểm nguy, trở về an toàn.

Gần 3 tháng đã qua, nhưng ký ức của ông Bùi Văn Phú (SN 1976) về thời khắc "sinh tử" đêm 17/6/2026 tại khu vực Đảo Trần, đặc khu Cô Tô (TP. Quảng Ninh) vẫn như mới hôm qua. Thời điểm ấy, tàu cá do ông Phú làm thuyền trưởng bất ngờ gặp cơn giông lớn, gió quật mạnh khiến tàu va vào cồn đá và nhanh chóng bị phá nước. Ngay trước thời điểm con tàu chìm hẳn, ông Phú kịp liên lạc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần. Chỉ khoảng 15 phút sau, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã sử dụng xuồng máy vượt sóng gió, khẩn trương tiếp cận hiện trường và cứu vớt an toàn 9 ngư dân gặp nạn.

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Khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng của xuồng cứu hộ Bội đội Biên phòng Đảo Trần, 9 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn hôm 17/6/2026 như được sinh ra một lần nữa

Ông Phú nhớ lại: Khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng của xuồng cứu hộ, tất cả thuyền viên và chính ông đều cảm thấy như được sinh ra một lần nữa: "Xuồng biên phòng cứu an toàn 9 người. Chúng tôi được khám sức khỏe, cấp quần áo, đồ ăn, bố trí chỗ ăn nghỉ và tặng quà hỗ trợ cho chúng tôi. Xin cảm ơn các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng đảo Trần".

Đây chỉ là một trong rất nhiều lần lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vượt sóng, chạy đua với thời gian để cứu người, cứu phương tiện trên biển. Tính riêng từ đầu năm đến nay, Biên phòng Quảng Ninh đã điều động hơn 80 lượt phương tiện với gần 400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý. Riêng trên tuyến biển, lực lượng đã tổ chức cứu đắm 6 phương tiện, đảm bảo an toàn cho 31 thuyền viên. 

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6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Biên phòng Quảng Ninh đã tổ chức cứu đắm 6 phương tiện, đảm bảo an toàn cho 31 thuyền viên.

Trung tá Nguyễn Hà Tuyên, Đồn trưởng đồn Biên phòng Quảng Đức (Quảng Ninh) cho biết: Là lực lượng chủ công trong tìm kiếm, cứu nạn trên biển, lực lượng Biên phòng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động. Dù vậy, không phải lúc nào lực lượng cứu hộ cũng có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra sự cố do ảnh hưởng thời tiết, khoảng cách quá xa... Bởi vậy, lực lượng biên phòng luôn chú trọng lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sinh tồn khi gặp nạn trên biển cho ngư dân. Từ những kỹ năng cơ bản gồm sử dụng các vật liệu nổi như áo phao, phao tròn hay đến cách tiếp cận, hỗ trợ người gặp nạn; từ việc nhận biết nguy cơ mất an toàn đến cách phát tín hiệu và liên lạc với lực lượng chức năng. 

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Các thuyền viên được chăm sóc sức khỏe, cấp phát quần áo và liên hệ với gia đình

“Ngay cả khi chưa xảy ra tình huống, chúng tôi luôn đồng hành cùng bà con, đến tận nhà gặp gỡ, trao đổi với người thân, chia sẻ, động viên và hướng dẫn kỹ năng sinh tồn khi gặp nạn trên biển. Lực lượng Biên phòng luôn trong tâm thế huấn luyện, sẵn sàng ứng phó trong mọi điều kiện. Khi cứu hộ, điều quan trọng đầu tiên là ổn định tư tưởng, giúp người gặp nạn an tâm và tin tưởng vào lực lượng Bộ đội Biên phòng”,  Trung tá Nguyễn Hà Tuyên, Đồn trưởng đồn Biên phòng Quảng Đức (Quảng Ninh) cho biết.

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Trên thực tế, kỹ năng sinh tồn hoặc hỗ trợ người gặp nạn trên biển của mỗi thuyền viên là hết sức quan trọng. Trong khi lực lượng cứu hộ mất rất nhiều thời gian để vượt quãng đường hàng chục km trong điều kiện sóng to gió lớn thì những con tàu của ngư dân đang đánh bắt gần khu vực xảy ra sự cố có thể chỉ mất vài phút để tiếp cận, hỗ trợ người gặp nạn.

Theo Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh: Ngư dân là lực lượng có mặt đầu tiên và cũng là “cánh tay nối dài” của Bộ đội Biên phòng trong hoạt động cứu nạn. Nhiều trường hợp, người bị nạn được tàu cá gần đó cứu vớt và bàn giao cho lực lượng cứu hộ của Bộ đội biên phòng tiếp tục sơ cấp cứu, chăm sóc y tế, liên hệ với gia đình.

“Lực lượng ngư dân cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều vụ việc, bà con đã chủ động cứu giúp nhau nhờ có kênh thông tin liên lạc. Khi xảy ra sự cố, đặc biệt là các vụ cứu hộ, cứu nạn, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều ngư dân hoạt động quanh khu vực có thể được huy động, nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ người gặp nạn. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở bà con về các biện pháp bảo đảm an toàn, tặng phao, cờ và hướng dẫn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn trên biển”, Trung tá Đinh Trung Giáp chia sẻ.

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Công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn ngư dân cứu đắm, cứu đuối được lực lượng Biên phòng triển khai lồng ghép.

Từ những chuyến tàu cứu hộ vượt sóng gió đến những buổi hướng dẫn, thực hành kỹ năng sinh tồn, cứu đuối cho ngư dân, bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang là điểm tựa vững chắc, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản; giúp ngư dân an tâm vươn khơi. Những việc làm trách nhiệm và nghĩa tình ấy càng tô thắm hình ảnh, đồng thời khẳng định vai trong quan trọng của lực lượng biên phòng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Biên phòng đảo Trần cứu vớt 9 ngư dân gặp nạn đêm 17/6/2026

 

         

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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